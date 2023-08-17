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體驗台灣農村鄉情　台北北投湖山盛夏音樂饗宴8/20登場

湖底聚落，曾是只有當地人才知道的農村秘境，經過台北市政府工務局大地工程處打造湖底聚落步道，並串聯百年無患子老樹平台、百年古厝、紅磚豬舍、茶花田等景點後，開始吸引喜好自然與人文歷史的遊客造訪。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/17 09:19
照片來源：臺北市政府提供

照片來源：臺北市政府提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）湖底聚落，隱身在北投湖山地區，2年曾辦理夏日音樂祭卻因COVID-19疫情停辦，台北市政府今(17)日表示，今年8月20日將重新舉辦，由當地耆老組成的「KIKIKOKO千歲樂團」以及特別情商「藝起那卡西大叔團」，一同散發魅力，在百年無患子老樹景觀平台上粉墨登場，將美食、音樂、文化、樂活精神等元素搭配組合，讓遊客共同分享湖山地區的農村鄉情。

湖山里里長李秋霞表示，湖底聚落入口的百年無患子老樹是早年福建省泉州市移民至此栽種，當時婦女會採集無患子果實，作為天然的洗潔劑洗滌衣物，在農忙飯後時在老樹下遮蔭，樹幹上一圈圈的年輪記錄著社區發展的軌跡。2012年時曾受寄生植物影響逐漸凋零，經過大地處把脈醫治後現已恢復生機，也守護了當年與地方居民黃金葉下的約定。透過歷年的盛夏音樂會活動，傾聽耆老訴說當年回憶故事，一同見證百年無患子老樹的風采。

大地處坡地整治科科長林士淵表示，湖山社區裡充滿豐富的歷史文化背景和得天獨厚的自然生態景觀，與大地處農業環境設施營造相輔相成，營造了許多值得探訪以至於可供民眾打卡的景點；建議民眾在體驗活力四射的音樂祭前，可於白天先進入湖山社區，歷史悠久的楓香姊妹樹平台是野餐的絕佳景點、四0砲陣地讓退伍袍澤懷舊憶往、視野廣闊的晚霞平台可飽覽大屯山景色、風動石平臺其風吹石會動的雋永傳說耐人尋味，此外著名的陽明湧泉，其泉水帶有淡藍色光澤，更有著「藍寶石泉」的美譽。

湖底聚落，曾是只有當地人才知道的農村秘境，經過台北市政府工務局大地工程處打造湖底聚落步道，並串聯百年無患子老樹平台、百年古厝、紅磚豬舍、茶花田等景點後，開始吸引喜好自然與人文歷史的遊客造訪。民眾如欲前往北投湖山社區，為避免停車困擾，建議搭乘至捷運新北投站後轉乘公車小25至吳厝站、或搭乘至捷運石牌站後轉乘公車535至吳厝站下車。

體驗台灣農村鄉情　台北北投湖山盛夏音樂饗宴8/20登場

照片來源：臺北市政府提供

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照片來源：臺北市政府提供

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照片來源：臺北市政府提供

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更新時間 : 2023-08-17 09:39 GMT+08:00

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