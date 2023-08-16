韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓劇「災後調查日誌2」第3集劇情讓劇迷們大受衝擊，對於主演之一居然在第三集就領便當，讓許多觀眾無法接受，孫浩俊也在第三集播畢後親自發表了感言，說道自己對於此安排並不感到遺憾，也透露自己在拍告白戲時太難過，哭得很厲害。

奉道鎮（孫浩俊 飾）為了救出受困在火場裡的孩子，重新進入現場將孩子救出，他為了查明火災真相獨自留在現場，但卻發生了二次爆炸，不幸命喪火場，在驗屍後發現，原來奉道鎮在發現縱火犯是用蠟燭控制火災時間後，為了留下線索，在死前吃下蠟燭，讓警消能順利破案。

韓媒edaily報導，孫浩俊在第三集結束後，透過一問一答的採訪方式發表了拍攝感想。

許多粉絲因為奉道鎮的死而大感遺憾，但孫浩俊說，因為他從一開始就知道道鎮的死亡，所以對於第二季並沒有什麼遺憾，但對於不能繼續和好同事工作更長的時間感到遺憾。

孫浩俊說，奉道鎮似乎代替了消防員們，受到很多人的關心跟支持，他希望在支持道鎮的同時，也能對那些在看不見的地方，冒著生命危險守護大家的人們表達感謝之情，給予安慰。

在第三集中，奉道鎮終於如願將戒指戴在宋雪（孔升妍 飾）的手上，但實際上，這一切都只是宋雪的幻想。

孫浩俊透露，在拍攝給小雪戴戒指的場景時，他哭得非常厲害，在說出「對不起無法遵守約定」時實在太傷心，一想到無法再見到心愛的人，就覺得道鎮太可憐了，讓他止不住眼淚，導演雖然說要拍平淡一點的版本，但他實在無法表現得平淡。

最後，他希望觀眾們能透過道鎮了解到對消防員們的感激之情，雖然道鎮死了，但麒修是第二個道鎮，仁舟是第三個，智勳是第四個。道鎮雖然死了但也沒死，希望大家在剩下的故事中也能多多支持消防隊，並透露之後的故事會變得更加有趣。

製作組表示，從第一季到第二季，孫浩俊完美消化了同時具備領導能力和人性面貌的奉道鎮，進一步提升奉道鎮魅力，是個值得感謝的演員，最後想對以有說服力的演技，展現奉道鎮為什麼擁有「推土機」外號的孫浩俊演員說聲辛苦了。