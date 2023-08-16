桃園大園區今日雨量居冠多處積淹水　預計17、18日雨勢最強至19日減緩

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受低壓帶影響，台灣西半部今（16）日普遍降雨，桃園市大園區為今日雨量最大地區，預計明後天雨勢將更明顯，直至19日逐漸減緩，20日開始一週天氣將相對穩定。

截至下午5點，桃園大園累積降雨量129毫米為最多，也是時雨量最大地區，在上午10點至11點左右就降下了76毫米的雨量，蘆竹、大園等區共有37處積淹水，其中26件積水深度15公分以下，其餘11件積淹水超過15公分，尤其中正東路一段840巷涵洞淹水約1公尺深，所幸無人車受困。

其他累積雨量較大的地區為台中市新社區102.5毫米、新北市林口區97毫米、苗栗縣造橋鄉82毫米。

中央社報導，裝央氣象局預報員表示，受低壓帶影響，預計17日及18日雨勢最顯著，西半部易有陣雨或雷雨，中南部雨勢較為持續，19日降雨時間及雨量將逐漸減少，但南部地區及各地山區，午後仍須留意局部大雨。

而20日起，預計約一週天氣將相對穩定，各地大致多雲到晴，午後西半部地區及山區有局部短暫雷陣雨。

另外，目前在台灣東方、日本南方海面為一大低壓帶，預估20日之後可能會有熱帶擾動發展，但實際發展位置、後續能否增強成為颱風都還有不確定性，仍需要再觀察。