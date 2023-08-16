南韓本月已4件日本發出的炸彈恐嚇郵件　今再揚言將炸毀多個市廳及大學

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓今（16）日又再收到炸彈恐嚇信件，聲稱已在多個市政府以及多所大學設置炸彈，並將於今日及明（17）日下午引爆，這已是南韓近期收到的第4封來自日本的炸彈恐嚇信件，研判皆為同一人所犯。

韓聯社報導，首爾檢察廳於今日上午9點接獲報案，首爾市廳收到了2封炸彈恐嚇電子郵件，內容提及大檢察廳、釜山、大邱、水源、華城市廳，以及首爾大學、延世大學、高麗大學、浦項工程大學等知名學校，並聲稱自己已設置了2億7千多萬個爆裂物，將在今日及明日下午引爆。

在收到威脅信件後，南韓警方也已出動搜索信件內所提及的場所，但目前為止還未發現任何可疑物。

南韓本月已收到了4件來自日本的威脅信件。

7日，首爾市公務員收到信件內容寫道「若沒有在8月9日15點34分前將共同民主黨（南韓最大在野黨）代表李在明殺害，將會引爆定時炸彈」；9日，警方則收到將炸毀南山塔、國立中央博物館、日本學校、日本大使館等地的恐嚇郵件；14日，南韓多家媒體接著收到恐嚇信件，表示自己已在首爾市廳內設置多個高性能炸彈，揚言將在15日光復節炸毀首爾市廳大樓。

南韓警方收到舉報後都會派出突擊隊及警犬進行搜查，但到目前為止都未發現任何爆裂物。

報導指出，由發送信件的IP、內容、格式等判斷，警方推測是自日本發送的郵件，且與先前所發出的3件威脅信件相同，皆是以日本某法律事務所的名義發送的，因此推測為同一人所為。

這些信件皆是以日本律師「唐澤貴洋」名義寄送，而唐澤貴洋本人也在9日於社群媒體上澄清，自己的名字遭他人盜用，他近期也因這種犯罪手法勞碌奔波，稱這是極端主義者的犯罪行為。

在日本，冒充律師或法律事務所發送電子郵件的釣魚犯罪十分盛行。