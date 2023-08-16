新北感謝企業注入HOPE　用陪伴、探索、體驗幫助青少年就業就學

新北市教育局攜手新北高工以及淨化社會文教基金會辦理「新北市H OPE青少年就學就業關懷計畫」，今(16)日舉辦「 友善商家感恩記者會」，由4位參與計畫學員代表，贈予6家友善商 家代表親手製作的感謝牌，包含京簡康健康餐盒、臺灣鹽酥雞、 車容坊公司、懷湘工程有限公司、皇迪企業社、7-11英海門市等 ，表達感謝淨化基金會的關懷陪伴及友善廠商試探生涯協助， 讓青少年能找到希望，更能找到自己的未來。

教育局表示，新北市幅員廣大，人口逾400萬更達全臺人口數6分 之1，服務量能需求龐大，2020年至今已累積追蹤2千餘名學生， 累積的41家友善商家，提供約3200小時體驗時數， 透過陪伴關懷、生涯探索課程及工作體驗3大面向協助國中畢業未定 向的青少年找到希望。這群青少年用行動表達感恩之心， 期許感動的正向力量能永續循環。

新北市HOPE青少年就學就業關懷計畫為協助15至18歲生涯未 定向的青少年，從心理、家庭、經濟等層面關懷， 協助孩子順利就學之外，更尋求可提供實習機會的廠家， 讓孩子可以學習，累積工作經驗，同時還能有收入支持。 本計畫結合警察局、勞工局、社會局、衛生局、青年局等跨局處資源 ，今(2023)年更首創與公民團體如逆風劇團與亞洲體驗教育中心 合作，規劃一系列戲劇、自我探索課程， 讓陪伴更具有自我生命互動的意義。

參與本案的學員阿豐(化名)說，參與計畫前， 對人生沒有什麼目標，但是參加基金會一系列財經理財、 自我探索的課程，加上專業老師服務關懷，安排工作體驗， 讓自己體驗許多不一樣的工作，成為更好的自己， 感謝所有的人願意花時間、花心力幫助我們。

學員阿萍(化名)也分享，輔導員指導自己如何寫履歷、 協助自己找到加油站的工作、規劃如何運用薪水等。 第一天上班很迷茫，不過後面也慢慢的熟悉了，就做的愈來愈順了， 謝謝老闆和基金會的幫忙，自己學習到很多新的事物， 也能負擔自己和家裡的生活費。

京簡康健康餐盒張耀升區督導在本案前身「少年onlight」計 畫，深刻感受到這群青少年的需求， 因此提供職場參訪機會了解中餐實際工作環境與內容， 也提供工作機會及完整訓練與支持鼓勵。他表示， 公益回饋是公司的核心價值，也是企業社會責任的表現。

教育局強調，新北市致力生涯發展教育， 適性揚才是教育的核心價值，堅信每位孩子都有無窮的潛力， 並且用跨局處與民間的力量，資源輔助相乘的效果下， 協助每一位孩子，期盼更多的友善商家發揮公益能量， 讓新北市成為青少年成長的最堅強後盾。