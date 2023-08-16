新北感謝企業注入HOPE　用陪伴、探索、體驗幫助青少年就業就學

新北市教育局攜手新北高工以及淨化社會文教基金會辦理「新北市HOPE青少年就學就業關懷計畫」，今(16)日舉辦「友善商家感恩記者會」，由4位參與計畫學員代表，贈予6家友善商家代表親手製作的感謝牌，包含京簡康健康餐盒、臺灣鹽酥雞、車容坊公司、懷湘工程有限公司、皇迪企業社、7-11英海門市等，表達感謝淨化基金會的關懷陪伴及友善廠商試探生涯協助，讓青少年能找到希望，更能找到自己的未來。
教育局表示，新北市幅員廣大，人口逾400萬更達全臺人口數6分之1，服務量能需求龐大，2020年至今已累積追蹤2千餘名學生，累積的41家友善商家，提供約3200小時體驗時數，透過陪伴關懷、生涯探索課程及工作體驗3大面向協助國中畢業未定向的青少年找到希望。這群青少年用行動表達感恩之心，期許感動的正向力量能永續循環。
新北市HOPE青少年就學就業關懷計畫為協助15至18歲生涯未定向的青少年，從心理、家庭、經濟等層面關懷，協助孩子順利就學之外，更尋求可提供實習機會的廠家，讓孩子可以學習，累積工作經驗，同時還能有收入支持。本計畫結合警察局、勞工局、社會局、衛生局、青年局等跨局處資源，今(2023)年更首創與公民團體如逆風劇團與亞洲體驗教育中心合作，規劃一系列戲劇、自我探索課程，讓陪伴更具有自我生命互動的意義。
參與本案的學員阿豐(化名)說，參與計畫前，對人生沒有什麼目標，但是參加基金會一系列財經理財、自我探索的課程，加上專業老師服務關懷，安排工作體驗，讓自己體驗許多不一樣的工作，成為更好的自己，感謝所有的人願意花時間、花心力幫助我們。
學員阿萍(化名)也分享，輔導員指導自己如何寫履歷、協助自己找到加油站的工作、規劃如何運用薪水等。第一天上班很迷茫，不過後面也慢慢的熟悉了，就做的愈來愈順了，謝謝老闆和基金會的幫忙，自己學習到很多新的事物，也能負擔自己和家裡的生活費。
京簡康健康餐盒張耀升區督導在本案前身「少年onlight」計畫，深刻感受到這群青少年的需求，因此提供職場參訪機會了解中餐實際工作環境與內容，也提供工作機會及完整訓練與支持鼓勵。他表示，公益回饋是公司的核心價值，也是企業社會責任的表現。
教育局強調，新北市致力生涯發展教育，適性揚才是教育的核心價值，堅信每位孩子都有無窮的潛力，並且用跨局處與民間的力量，資源輔助相乘的效果下，協助每一位孩子，期盼更多的友善商家發揮公益能量，讓新北市成為青少年成長的最堅強後盾。