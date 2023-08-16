新北市體育團隊於國際舞台嶄露頭角　締造佳績

新北市體育團隊於今(16)日市政會議，進行「20 23年世界中學生跆拳道錦標賽」金牌及「2023年國際少年運動 會（International Children’s games, ICG）」4金7銀7銅的獻獎。分別由對打男子組78公斤以上量 級金牌-新北市清水高中跆拳道高手陳振興同學及康橋高中國中部游 泳選手陳彥甯同學代表參與的18位新北市代表隊選手進行獻獎， 將榮耀分享市民朋友。

侯友宜市長代表接受獻獎時表示，感謝新北市選手、 教練及師長們對體育發展的付出，為新北市體育紀錄再添光彩， 也期勉選手們扎根新北，放眼國際，秉持不怕苦、 努力拚的運動精神，撰寫屬於自己的輝煌紀錄， 在國際體育舞台上有亮眼成績。

教育局指出，2023年世界中學生跆拳道錦標賽在6月18日至2 5日於墨西哥馬薩特蘭舉辦， 陳振興是本次國家代表隊中唯一一位的新北市選手， 在賽事中發揮果斷調整應戰策略能力，展現個人跆拳道實力， 突破對戰僵局，勇奪金牌！陳同學表示， 未來會再針對自己的缺點改進， 同時感謝清水高中給予最好的訓練環境及對體育團隊的支持， 也感謝童品臻及童雅琳兩位教練的照顧， 沒有她們就沒有今天的成績。

新北代表隊在韓國舉行的ICG賽事榮獲4金7銀7銅佳績!分別由 田徑代表隊獲得2金、游泳及桌球代表隊各摘下1金。 金牌選手包含康橋高中國中部陳彥甯游泳男子100公尺仰式金牌、 明德高中國中部賴奕軒田徑男子跳高金牌、 光榮國中丁彩婕田徑女子鉛球金牌及淡江高中國中部吳映萱獲得女子 桌球單打金牌。

康橋高中國中部游泳選手陳彥甯在比賽中獲得個人項目1金1銀1銅 佳績，也與新泰國中吳瑞宇、 游力睿及林柏樂在兩項接力賽事中奪得雙銀。 陳同學表示第一次獲選參加國際賽事，最大收獲是開拓眼界， 也和賽場中臺北市代表隊選手們建立情誼，為彼此加油打氣。 感謝榮富國小楊仁傑老師帶領泳隊的紮實訓練，尤其是耐力游部分， 才能在短時間恢復到比賽的最佳狀態； 同時感謝新北市代表隊行政團隊全力支援， 事前貼心叮嚀和賽會中的關心，能夠參加此次比賽是個美好的回憶， 未來將會持續精進。

教育局指出，新北市非常重視國際交流，曾於2016年主辦ICG 賽會，這次係疫情影響後睽違3年參賽，在12至15歲階段選手們 就能於國際體育舞台上嶄露頭角，並看到選手們展現熱情友善， 交換代表友誼的徽章，在比賽過程中為彼此加油， 更感受到選手們為了國家、團隊努力的精神，與有榮焉。 本次賽會對年輕的選手們富有教育意義，期盼成為選手的寶貴經驗， 未來持續在國際舞台上發光發熱。

照片來源：新北市教育局提供