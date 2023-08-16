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爸媽看過來！新北首座兒童圖書館8/16啟用 開館系列活動一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/16 17:05
位在2樓的共享書房為靜態閱讀的空間，藉由高低的書格打造出活潑的童書區。（圖／<a href="https://www.facebook.c...

位在2樓的共享書房為靜態閱讀的空間，藉由高低的書格打造出活潑的童書區。（圖／位在2樓的共享書房為靜態閱讀的空間，藉由高低的書格打造出活潑的童書區。（圖／新北市立圖書館

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）新北市首座兒童專屬圖書館–林口李科永紀念圖書館今（16）日正式啟用！由李科永文教基金會捐贈主體建築和4800萬元、市府補助1500萬，歷經近4年完工，盼能為當地注入更豐沛的閱讀能量，成為文化匯集新地標。

新北市立圖書館表示，「李科永紀念圖書館」是新北市首座兒童專屬的複合式閱讀學習空間，為全台第8間的李科永紀念圖書館，將由市圖管理營運，全館以兒童為中心打造友善閱讀環境，地上2層樓的綠建築，空間設計以書本環繞的「書香坡道」來取代電梯，除了讓小朋友可以沿途接觸書本、方便選書拿取，也達到節能減碳的目的。

爸媽看過來！新北首座兒童圖書館8/16啟用 開館系列活動一次看

書香坡道以坡道串聯樓層及室內外空間，挑高環景書牆結合在地藝術創作及書籍展示。（圖／新北市立圖書館

館內有4個主題閱讀區，1樓為動態的「樂學基地」，規劃為故事活動與感統遊戲的互動閱讀區，「陽光曬讀庭」為連接到戶外的閱讀空間，「伴讀區」則提供報刊雜誌，讓家長陪伴幼兒時也可以輕鬆閱讀。

市圖表示，2樓為「共享書房」多功能的閱讀與學習空間，擁有2萬餘冊的童書，書架以孩子喜愛的堆疊積木概念打造成富有想像力閱覽空間，透過方形與多邊形的組合堆放，滿足孩子的求知慾和好奇心。

另外，還有適合親子共讀的「日光閱讀區」，「小學堂」也可舉辦親子活動，提供家長與孩子共學、共玩的學習場所。

為歡慶林口李科永紀念圖書館啟用，開館首月特別推出一系列親子戶外活動，包含生態探索、兒童教育等課程或講座，搭配畫展、書展及電影欣賞，以閱讀推動兒童環境生態教育，讓民眾從活動及講座中更加接近大自然綠地，也讓多元閱讀帶來親子共讀樂趣，詳情請參考新北市立圖書館官網

爸媽看過來！新北首座兒童圖書館8/16啟用 開館系列活動一次看日光曬讀庭為圖書館內部的戶外活動區，鋪面以人工草坪搭配木平台及喬木，將圖書館氛圍與周邊的公園景致相互結合。（圖／新北市立圖書館
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更新時間 : 2023-08-16 19:08 GMT+08:00

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