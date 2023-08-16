全台首次青農羽球交流好友誼　侯友宜開球為各縣市選手加油打氣

今(16)日新北市長侯友宜出席「112年跨縣市青 農聯誼會羽球交流賽」，與各縣市參賽的青農朋友互動交流， 並擔任開球嘉賓，與青農朋友切磋球技， 鼓勵青農朋友於農忙之餘也要動健康，保持健康的身體， 才能為消費者提供健康的農產品。

這次青農羽球交流賽為全台首次舉辦跨縣市的青農羽球交流賽， 邀請到台北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、 宜蘭等超過全台一半以上縣市， 金門縣青農聯誼會也特地搭飛機前來共襄盛舉，這次交流賽共12個 縣市青農聯誼會一同參與，進行男雙、女雙及混雙3項競賽， 透過羽球競賽交流，凝聚青農間向心力，激盪出不同火花， 帶動縣市間農業交流。

金門縣青農聯誼會長陳玉嘉表示， 平時較常跟自己區域內的青農互動， 新北市青農聯誼會這次舉辦跨縣市的羽球交流賽， 讓全台的青農夥伴以球會友，聯繫青農間感情及提升農業資訊流通， 期待未來各縣市間有更密切的互動交流。

新北市青農聯誼會長盧苡甄表示， 聯誼會成立宗旨就是促進轄內青年農民彼此互助合作， 研習專業農業技術，生產健康安全的農產品， 以及互相學習行銷技巧，增加銷售通路， 而這次將交流平台擴展到全台各地青農聯誼會， 希望與各地青農朋友交流學習，達到全台青農共好， 一起為台灣農業發展盡心盡力。

新北市長侯友宜表示，市府擔任青農最有力的後盾， 提供客製化一站式服務，農友們有任何問題第一時間就可找到我們， 讓青年朋友能無後顧投入農業，帶動農漁產業永續發展。 並希望深化國際合作，優化國產農漁畜產品輸出條件與環境， 建立多元行銷通路，並將共好網絡擴散到全台， 串聯各縣市更多農友，分享資源達到全台共好。