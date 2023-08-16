引領信託數位發展　北富銀榮獲信託2.0「信託業務創新獎」

以鼓勵信託業者推升信託服務為目標，金管會積極推動信託2.0計 畫，今(16)日公布「信託業推動信託2.0計畫評鑑及獎勵措施 」第二期績效優良銀行， 台北富邦銀行致力提供大眾全方位優質信託服務， 繼第一期評鑑榮獲「最佳信託獎」後， 本期再度以創新前瞻的信託數位服務勇奪第二期評鑑「 信託業務創新獎」，由行政院長陳建仁親授獎座， 北富銀總經理郭倍廷代表領獎， 以表彰北富銀對信託業務發展的貢獻。

北富銀表示，信託具有財產管理、資金調度及風險管理等多項功能， 是民眾保障權益相當重要的金融工具。聚焦信託業務發展， 北富銀除了廣納法律、稅務、財務規劃及數位科技等各領域專家， 建置業界最具規模的多功能團隊外，更致力投入信託數位轉型， 從客戶的視角出發，全方位精進商品服務相關配套機制及系統建設， 有感提升服務體驗。

為了使信託的設立更簡單易行，北富銀不僅將信託契約表單模組化， 開發線上審核系統， 最快一個工作日內即可完成信託開戶及審查作業， 大幅提升立約效率，更用心研發創新商品以符合不同客戶需求， 例如預開型信託「預見信福」首創「定額月存」機制， 能透過有紀律的持續累積，為未來退休生活做足完善準備； 領先業界推出的「安心順稅」 則讓長輩可透過信託兼顧退休安養規劃及預留繼承稅源， 順利實現資產傳承，進一步擴大信託服務的廣度與深度。

使用便利性也是影響信託普及的關鍵。 北富銀打造友善易用的數位服務介面，委託人和監察人可透過手機、 平板或電腦即時查詢信託帳戶餘額、資產配置、 投資損益等各項資訊，較以往臨櫃查詢更加快速便捷；獨創的「 安心知付」機制則能在信託帳戶發生存入支出異動時主動發送訊息， 有效提高資產的透明度與安全性。接下來， 北富銀還計畫將推出線上指示申請各項給付、 信託資產線上管理運用等多項嶄新功能，讓信託更貼近客戶生活， 成為理想人生的助力。

北富銀深耕信託服務備受客戶肯定，業務規模持續穩健成長，202 2年新承作之規劃型金錢信託契約，與2021年同期相較件數成長 率達420%，資產規模成長率達62%；另外， 安養信託資產規模成長率達66%，受益人數成長率更達90%， 成為民眾守護財產安全首選金融品牌。

秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值， 北富銀以數位科技結合在地經營，成功讓信託走進更多家庭。 展望未來，北富銀將持續發掘多元客群需求， 發展更便捷完善的信託功能，同時積極拓展跨業結盟， 打造信託服務生態圈，促成產業與大眾的互利共贏，實現普惠金融。

※風險警語及注意事項：本行不擔保信託業務之管理或運用績效， 委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款以外標的者， 不受存款保險之保障。