引領信託數位發展　北富銀榮獲信託2.0「信託業務創新獎」

以鼓勵信託業者推升信託服務為目標，金管會積極推動信託2.0計畫，今(16)日公布「信託業推動信託2.0計畫評鑑及獎勵措施」第二期績效優良銀行，台北富邦銀行致力提供大眾全方位優質信託服務，繼第一期評鑑榮獲「最佳信託獎」後，本期再度以創新前瞻的信託數位服務勇奪第二期評鑑「信託業務創新獎」，由行政院長陳建仁親授獎座，北富銀總經理郭倍廷代表領獎，以表彰北富銀對信託業務發展的貢獻。
北富銀表示，信託具有財產管理、資金調度及風險管理等多項功能，是民眾保障權益相當重要的金融工具。聚焦信託業務發展，北富銀除了廣納法律、稅務、財務規劃及數位科技等各領域專家，建置業界最具規模的多功能團隊外，更致力投入信託數位轉型，從客戶的視角出發，全方位精進商品服務相關配套機制及系統建設，有感提升服務體驗。
為了使信託的設立更簡單易行，北富銀不僅將信託契約表單模組化，開發線上審核系統，最快一個工作日內即可完成信託開戶及審查作業，大幅提升立約效率，更用心研發創新商品以符合不同客戶需求，例如預開型信託「預見信福」首創「定額月存」機制，能透過有紀律的持續累積，為未來退休生活做足完善準備；領先業界推出的「安心順稅」則讓長輩可透過信託兼顧退休安養規劃及預留繼承稅源，順利實現資產傳承，進一步擴大信託服務的廣度與深度。
使用便利性也是影響信託普及的關鍵。北富銀打造友善易用的數位服務介面，委託人和監察人可透過手機、平板或電腦即時查詢信託帳戶餘額、資產配置、投資損益等各項資訊，較以往臨櫃查詢更加快速便捷；獨創的「安心知付」機制則能在信託帳戶發生存入支出異動時主動發送訊息，有效提高資產的透明度與安全性。接下來，北富銀還計畫將推出線上指示申請各項給付、信託資產線上管理運用等多項嶄新功能，讓信託更貼近客戶生活，成為理想人生的助力。
北富銀深耕信託服務備受客戶肯定，業務規模持續穩健成長，2022年新承作之規劃型金錢信託契約，與2021年同期相較件數成長率達420%，資產規模成長率達62%；另外，安養信託資產規模成長率達66%，受益人數成長率更達90%，成為民眾守護財產安全首選金融品牌。
秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值，北富銀以數位科技結合在地經營，成功讓信託走進更多家庭。展望未來，北富銀將持續發掘多元客群需求，發展更便捷完善的信託功能，同時積極拓展跨業結盟，打造信託服務生態圈，促成產業與大眾的互利共贏，實現普惠金融。
※風險警語及注意事項：本行不擔保信託業務之管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款以外標的者，不受存款保險之保障。