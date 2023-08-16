俄國防長：俄羅斯與北韓發展軍事合作　不會對任何人造成威脅

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）近日不斷有聲音指出，北韓正提供武器給在烏俄戰爭中面臨武器耗盡的俄羅斯，對此，俄羅斯主張，與北韓的軍事合作單純是為了兩國的利益，並不會對周邊國家造成威脅。

據韓聯社引述塔斯社、法新社等外媒報導，俄羅斯國防部長蕭依古在第11次莫斯科國際安全會議（Moscow Conference for International Security）上，就自己最近訪問北韓一事表示「發展軍事合作符合兩國國民的核心利益，不會對任何人造成威脅」，此安全會議共邀請了100多個國家代表與會，但排除西方國家。

蕭依古受邀於上個月25日至27日訪問北韓，除了一同慶祝北韓所謂的「戰勝節」（韓戰停戰簽署日），還與北韓國防部長進行了會談，隨後也拜訪了北韓領導人金正恩。

蕭依古還說道，北韓在解決複雜的社會及國防課題中取得的成功令人印象深刻。

除了透露兩國決定強化國防等領域的合作外，蕭依古沒有透露具體的談話內容，但美國國務卿布林肯肯定，蕭依古是為了確保北韓能提供烏克蘭戰爭所需的武器而訪問北韓的。

另外，在蕭依古結束訪問北韓的行程的五天後，俄羅斯空軍所屬飛機在本月1日降落於平壤一事也獲得了證實，有分析認為，可能是俄羅斯高層官員訪問北韓，進行了武器買賣的交涉。

針對烏俄戰爭目前的戰況，蕭依古也表示，「儘管西方全方面向烏克蘭提供援助，但烏克蘭軍隊卻沒有達成目標的能力，他們的軍事資源已幾乎耗盡」，而對於西方援助烏克蘭的武器，蕭依古也表示「這沒甚麼特別的，這些武器在戰場上不是無敵的」。

而對於俄羅斯退出「黑海穀物倡議」一事，蕭依古主張，烏克蘭利用協定作為攻擊俄羅斯的盾牌，利用敖德薩（Odesa）等黑海港口儲備武器和彈藥，並運送到前線。

去年7月，俄羅斯和烏克蘭為解決戰爭所導致的世界糧食危機，在土耳其及聯合國共同斡旋下簽訂了保障黑海航線安全的「黑海穀物倡議」，但上個月俄羅斯卻以「未履行對俄羅斯的承諾」為由退出協議，並連日對烏克蘭港口發動攻擊。