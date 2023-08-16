巴西男模化身「薩滿」通靈牟利　自製死藤水涉毒遭台灣警方送辦

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）來台從事模特兒的巴西籍傅姓男子在網路社交軟體創立冥想活動群組，並提供含毒品成分的死藤水供參與者施用、牟利，北市警方獲報循線查緝到案，證物檢出毒品成分，依法送辦。

有媒體報導稱，傅姓男子交保後，已火速搬離住處，逃往國外。

台北市警察局刑事警察大隊今天(16日) 發布破案新聞，毒緝中心隊長楊志宏表示，去年(2022年) 8月接獲民眾舉報，稱有名外籍男子自1、2年前起於通訊軟體Line和社群軟體Instagram創立冥想活動群組，並化身「薩滿」，自製死藤水（Ayahusca）辦通靈儀式，藉此牟取暴利。

警方隨即成立專案小組調查，並報請台北地檢署指揮偵辦。經查了解，涉案的巴西籍30歲傅男來台擔任平面廣告模特兒，他以不定期、不定點方式舉辦「冥想聚會活動」，並限制人數及要求熟人介紹才能入團，藉此包裝吸引信徒慕名而來。

同時，活動收取每人新台幣4000至5000元不等費用，現場則無限量提供死藤水供參與者施用，藉此牟取暴利。

警方調查蒐證後，見時機成熟於台北市松山區市民大道一帶將傅男查緝到案，現場搜索查扣不明菸草、粉末、藥水、精油、線香、膠囊、藥丸及薩滿儀式袍等證物一批。

相關證物經送驗後，檢出二級毒品「伊玻蓋因（Ibogain）」及大麻成分。

傅男供稱，確實有使用死藤水，且認為在中南美洲為普遍使用之物，但不知在台為涉毒物品。

全案詢後將傅男依涉違反毒品危害防制條例移送北檢偵辦，警方持續釐清、追查死藤水毒品成分來源。

中央社引述警方表示，死藤水源自亞馬遜部落一帶，風行範圍包括哥倫比亞、祕魯、厄瓜多、玻利維亞、巴西等國，在當地為一種經由薩滿巫師在主持通靈祭典時親自熬煮的一種藥水，據傳有淨化、通靈及體驗瀕死經驗、預見未來的作用。

由於其主要將「死藤」混合其他如雙翅藤、綠九節等多種植物熬煮，會產生俗稱「DMT」的二甲基色胺，警方指出，這是一種強效迷幻藥，導致使用者產生視覺和聽覺方面的幻覺，以及伴隨快感、瞳孔擴張、心跳加速、血壓增高、噁心、焦慮及妄想作用，高劑量還可能導致昏迷和死亡。

巴西男模化身「薩滿」通靈牟利 自製「死藤水」涉毒遭台灣警方送辦