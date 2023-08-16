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疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/16 15:35
時常感到下背痛和腰痛，走路、爬樓梯時甚至會出現肌肉痙攣的情況？當心是維生素Ｄ缺乏症找上你。（圖／pixabay）

時常感到下背痛和腰痛，走路、爬樓梯時甚至會出現肌肉痙攣的情況？當心是維生素Ｄ缺乏症找上你。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）久坐被稱為萬病之源，也因此上班族常把腰痛、下背痛或肌肉無力等歸罪於長期久坐，但你可知這些不適情況其實也是維生素D缺乏症的典型症狀。

《Insider》引述一名維生素D缺乏症患者的真實案例。3年前新冠疫情初爆發時，這名個案剛完成碩士學位，並於當時展開了寫作生涯，也因為防疫關係大幅減少外出的機會，大部分時間都窩在辦公桌前。

不知從何時開始，他時常感到下背痛和腰痛，走路、爬樓梯時甚至會出現肌肉痙攣的情況，但他總認為這些是長期久坐的副作用，直到有一天前往骨科就診，竟醫師建議進行血液檢查後才發現問題點竟是長期缺乏維生素D。

經醫師建議後，他每週開始服用60,000 IU的維生素D，每天早上也會去曬15分鐘的太陽，同時進行一系列伸展運動，以緩解背、腰和腿部的肌肉緊繃狀況，大約持續3週後，身體的疼痛和抽筋情況終於明顯好轉。

何謂維生素D缺乏症？

維生素D也被暱稱為「陽光維生素」，有助於維持骨骼、牙齒和肌肉的健康，若缺乏維生素D則可能會引起慢性疼痛，影響骨骼肌肉、自體免疫、皮膚等系痛，並增加罹患各類疾病風險，例如憂鬱症、失智症、糖尿病、心血管疾病、癌症等。

一般來說，人體能夠透過足夠的日曬自然合成維生素D，也能透過飲食來攝取，例如深海魚類、動物肝臟、蛋黃、奶製品、魚肝油、酵母、瘦肉等。

根據一項引用2000年至2022年的文獻分析研究指出，全球大約有15.7的人維生素D水平偏低，推斷原因可能是長期在家裡或室內辦公、不愛戶外運動和外出又擦防曬等原因。

維生素D缺乏症的常見症狀：

骨頭及肌肉疼痛、疲勞、情緒低落、傷口癒合緩慢等，但人們常把這症狀誤認為是老化等其他疾病，因而延誤就醫。

此外，維生素D缺乏症又被稱為「無聲無息的流行病」，因為患者可能經年累月累積而來，許多症狀不明顯，且很容易被忽視或誤診，好比說缺乏鈣、磷等礦物質也會造成骨頭痛、肌肉痙攣等症狀,，若患者沒有進行抽血檢驗，很難發現體內維生素D含量不足的情況。

如何改善維生素缺乏症？

若您被診斷出維生素D水平較低，醫師可能會開維生素D補充劑，並建議透過日曬和改變飲食來獲得維生素D。由於維生素D大多存在動物性食物，建議從魚類、蛋黃和動物肝臟等食物來攝取，此外，黑木耳和菇類也含有豐富維生素D。
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更新時間 : 2023-08-16 19:08 GMT+08:00

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