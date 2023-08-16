台灣無薪假人數再破萬!　8/18預定公布最新國內生產毛額GDP•外界預估難「保2」

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）勞動部今天(16日) 公布最新無薪假數據，實施人數再破萬、達1萬1201人，新增人數最大宗為製造業，其中有兩家電子零組件廠商通報實施，人數合計800人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計632家，實施人數1萬1201人，與上期公布實施家數576家，實施人數9855人相比，這次家數增加56家，人數增加1346人。

細看數據，這期以製造業新增人數最多、達1256人，主要集中在資訊電子工業880人，中央社引述勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，這期有2家電子大廠通報實施，分別有550人、250人，合計800人，以每月休4、5天實施，主要原因為國外訂單減少導致。

另外，在金屬機電業部分，雖然有自行車廠停止實施200多人，但也有其他自行車廠繼續通報實施80多人。

而在民生工業部分，黃維琛表示，有一家廠商因訂單回穩，原本通報實施到8月底，但已在7月底提前結束實施減班休息，約60多人。

黃維琛說，從數據來看，各別廠商差異滿大，也有廠商仍有急單需求，後續會再觀察實施狀況。

另一方面，主計總處預計18日發布最新國內生產毛額（GDP）預測，外界預估難「保2」。學者分析，外在不確定性高，牽動廠商出口表現與投資意願，評估台灣出口9月後才會逐漸回溫，民間投資第4季才有望恢復正成長。

國內生產毛額（ Gross Domestic Product，GDP ）是反映一個國家經濟力的指標，GDP數值愈高，代表生產力愈高，經濟活動愈活躍，景氣也愈好。

主計總處5月預測台灣全年經濟成長率為2.04%，近期隨著第2季概估結果出爐，若下半年維持預測值不變，全年經濟成長率將從2.04%下修到1.95%。

主計總處將在18日國民所得評審會後，發布最新全年經濟成長率預測，近期中國央企中融國際信託驚傳暴雷，外界憂心發生中國版「雷曼兄弟」案，是否可能再影響台灣經濟表現。

中央社13日引述台灣經濟研究院董事長吳中書說，年初多數機構預測台灣今年有機會「保2」：不過，今年國際復甦力道並不理想，預估台灣出口可能到9月後才有機會回溫，帶動經濟動能慢慢好轉，多數國內外機構目前預測台灣今年GDP範圍落在1.5%到1.75%之間。

吳中書表示，中國經濟如果進一步放緩，當然還是可能影響到出口；不過，台灣相關貿易產品到中國可能是組裝後再出口到美國歐洲，直接對應中國內需的比重不高。此外，近期中國房地產出現問題，台灣金融機構曝險規模應不大，評估對台灣經濟的影響應該有限。

隨著疫情解封，內需產業相對暢旺，吳中書表示，相較之下，製造業訂單下單速度、整體狀況還不是很明朗，仍有產業還在調整庫存；因此，製造業廠商的回饋多認為第4季狀況才會逐漸改善。

由於去年(2022年) 下半年起國際需求放緩，民間投資趨向謹慎，主計總處5月預估今年民間投資金額為新台幣5.26兆元，估今年民間投資實質負成長2.49%，可能是2017年以來首見民間投資負成長。

吳中書表示，投資反映的是廠商對未來成長動能的看法，面對外在環境不明朗時，廠商投資的確比較觀望，預估隨著出口回溫後，有望帶動更多民間投資意願，民間投資可能到第4季才有機會恢復正成長。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣出口貿易主要是看美國跟歐洲市場，美國聯準會（Fed）就算9月不升息，也還是維持在高檔利率，觀察美國家庭負債金額、卡債風險近期仍在持續增加，「對美國消費力道而言是潛藏的警訊」。

吳大任表示，若下半年美國相關風險實現，恐衝擊美國消費明顯下滑，對台灣出口恐怕更為不利。此外，出口面如果無法改善，拉長時間看，也可能牽動廠商投資信心，因此對民間投資還是保守看待。

吳大任提醒，今年主要由民間消費支撐經濟成長，但要留意的是，第2季民間消費數據上看起來大幅成長，跟去年5月疫情爆發造成的低基期有關；隨著去年下半年內需逐漸復甦，今年第3季、第4季民間消費未必還能維持高成長，「今年經濟成長率可能要努力看看能否保1」。

台灣無薪假人數再破萬! 8/18預定公布最新國內生產毛額（GDP）•外界預估難「保2」