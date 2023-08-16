北韓證實美國逃兵在境內：反感美軍虐待及種族歧視

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國二等兵金7月投奔北韓，今（16）北韓官媒引述當局調查報告指出，金反感美軍內部的非人虐待和種族歧視而前往北韓，並願意在當地或第三國尋求避難，這是平壤首度公開證實該名美軍越界進入境內。

23歲的美國陸軍二等兵金（Travis King）自2021年1月起在美軍服役，擔任騎兵部隊偵察兵，並隨陸軍第1裝甲師派駐南韓。曾在當地與民眾發生爭執，因傷害罪服刑近2個月，原本將被送返德州面臨進一步軍事紀律處分，不料7月17日被押送至機場後趁機逃脫，並參加邊境旅行團，於18日在眾目睽睽下跨越共同警備區（JSA）分界線進入北韓。

路透社報導，美國官員表示，他們相信金是故意越過邊界，迄今美方拒絕將其列為戰俘。韓中社則首度指出，在北韓啟動調查期間，金坦言他越界進入北韓，是因為反感美國陸軍內部的非人虐待和種族歧視，也表示願意在北韓或第三國尋求庇護，並稱對美國不平等社會已感到幻滅。金在越界後，一直處與北韓人民軍的控制之下，調查仍在繼續。

目前五角大廈表示，無法證實上述報導中金的言論，北韓也沒有對與金相關的信息請求予以實質回覆，美方仍重點關注讓金安全歸來。

金的越界對美國和拜登而言都是難題，由於北韓與美國名義上仍處於交戰，然而身為現役軍人的金，身著便服自願投奔北韓，使其身分似乎符合戰俘身分卻又失去資格。金恩是目前唯一一位被北韓關押的美國公民。