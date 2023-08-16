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天熱想吃冰消暑？美國知名冰淇淋驗出李斯特菌 FDA發出召回通知

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/16 11:36
美國又爆發李斯特菌感染事件，而這次的元兇疑似為「Soft Serve on the Go」冰淇淋。（圖／美國FDA）

美國又爆發李斯特菌感染事件，而這次的元兇疑似為「Soft Serve on the Go」冰淇淋。（圖／美國FDA）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國又爆發李斯特菌感染事件，而這次的元兇疑似為「Soft Serve on the Go」冰淇淋，有關當局正在調查中。

根據美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）日前的召回通報，2名個案在食用由紐約 Real Kosher公司製造的「Soft Serve on the Go」香草巧克力冰淇淋後出現不適症狀，並入院接受治療。

賓州農業部在其中一名患者家中發現一罐未開封的冰淇淋，其李斯特菌檢測結果呈現陽性反應，調查人員正在進行基因序列檢測，以確定菌株是否與患者檢體相符。

美國FDA表示，Real Kosher公司已召回所有8盎斯杯裝的冰淇淋，並提供消費者退貨和退款服務。

據了解，該款冰淇淋銷售地遍及19州，包含加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、佛羅里達州、馬里蘭州、新紐澤新州、紐約州、明尼蘇達州等，另還有銷售到英國、墨西哥、加拿大、巴西和比利時等海外國家。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）表示，感染李斯特菌後的疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況，免疫力正常者不易受感染，或者僅有發燒、腹瀉、噁心、嘔吐等症狀；然而年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染，嚴重恐死亡。
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更新時間 : 2023-08-16 19:07 GMT+08:00

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