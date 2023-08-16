台商抗議賴清德過境美國？ 台灣陸委會：中共台辦代筆、借刀殺人

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德出訪巴拉圭依慣例過境美國，中國幾個地方性台商協會發聲明譴責，陸委會15日揭穿所謂聲明皆由中共台辦代筆，企圖利用借刀殺人的手法，對台灣人民進行認知作戰，陸委會表示不齒與譴責。

賴清德出訪過境美國紐約及舊金山，中共已多次出言表達不滿，不僅收買中南美洲、巴拉圭媒體發表褒中貶台言論，更於14日宣布隔日針對台灣聚碳酸酯課徵反傾銷關稅，動作頻頻。先前也傳出中國的台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）和昆山、廈門、南寧等幾個台商協會發表聲明抗議，稱賴清德「倚美謀獨」。

陸委會13日在官網駁斥，表示中華民國臺灣是主權國家，賴副總統代表國家及臺灣人民出訪邦交國並過境美國，與各界人士交流互動、開拓我國際空間，是本於國家主權所行使的正當外交權利，也是臺灣成熟民主體制與經濟、科技實力受到國際社會高度肯定的優勢展現，中共無權置喙。

陸委會強調，中共持續在東北亞與俄羅斯進行聯合空中巡航，在南海以水炮攻擊菲律賓運補船隻，長期臺海周邊海空域對我進行軍事侵擾，賴副總統出訪期間更在東海進行針對性軍演，其蠻橫對外擴張、窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者。

陸委會於15日進一步揭露，所謂台商組織發聲明抗議，可以確定是台辦系統所「操作和代筆的產品」，「這幾篇內容粗糙的聲明，用字遣詞、語法絕不是台灣人慣用，都是中共文宣用語。」

陸委會指出，大陸各台商協會的會員，都是當地台商企業的代表，但是絕大多數的協會是由當地台辦指派官員出任祕書長，日常會務運作都由「官派的祕書長」代為決定，這是多年來中共運作的模式。

陸委會表示，依據中共的慣用手法，必然會繼續操作更多大陸台商協會替中共發表負面聲明，甚至不排除脅迫幾名具代表性的台商出面「代讀中共撰寫的聲明」，企圖利用借刀殺人的手法，對台灣人民進行認知作戰。對於中共的手法，陸委會表示不齒與譴責。