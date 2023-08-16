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【色•戒疑雲】受刑人女友頻繁進出辦公室　台灣台東戒治所前所長涉貪交保

法務部政風小組調查發現，某受刑人女友頻頻進出所長劉振榮辦公室，且手上都提著禮物，每次進辦公室都待很長時間，認為雙方關係不單純。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/16 11:50
矯正署台東戒治所張姓受刑人女友，經常出入前所長劉振榮辦公室，經調查劉振榮和胡姓科長涉嫌收受餽贈，檢方均以新台幣10萬元交保。圖為法務部矯...

矯正署台東戒治所張姓受刑人女友，經常出入前所長劉振榮辦公室，經調查劉振榮和胡姓科長涉嫌收受餽贈，檢方均以新台幣10萬元交保。圖為法務部矯...

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）矯正署台東戒治所張姓受刑人女友，經常出入前所長劉振榮辦公室，經調查劉和胡姓科長涉嫌收受餽贈，檢方均以10萬元交保，劉振榮目前調回矯正署。

法務部矯正署台東戒治所今年6月間發生林姓約聘僱人員涉嫌夾帶物品給張姓受刑人，所方發現後帶著林員前往台東地檢署自首，並將他解聘；不過，幾天後林員被發現在家中死亡，胸口遭利刃刺傷，林員妻子對死因沒意見。

外界和林的親友感到訝異，林員已自首，檢方和法院自當酌情量處甚至緩刑，沒有自殺的理由。

法務部政風單位接獲檢舉介入調查，意外發現張姓受刑人的女友頻繁進出所長辦公室，於是交由台東地檢署指揮調查局台東縣調查站偵辦。

鏡周刊報導，法務部政風小組調查發現，某受刑人女友竟然頻頻進出所長劉振榮辦公室，且手上都提著禮物，每次進去都待很長時間，認為雙方關係不單純，主動交由廉政署報請台東地檢署偵辦。

報導稱該受刑人在戒治所曾與另一受刑人打架，並有夾帶手機等違禁物紀錄，違規事證確鑿，所方卻未處罰，加上受刑人女友與所長似有逾越常情的互動，而且還收受饋贈，檢廉懷疑，所長恐因收受好處才特別照顧該受刑人，在檢察官複訊後，依貪瀆罪嫌交保10萬元。

而在檢廉發動搜索約談後，地方上也盛傳所長是遭色誘或仙人跳等情節，但這些都有待檢廉調查釐清。

中央社16日引述台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，調查局7月間搜索台東戒治所，發現1名受刑人的女朋友頻繁進出當時戒治所長劉振榮的辦公室，且手中都有攜帶禮品，於是將劉振榮和胡姓科長及相關人員帶回偵訊。

廖榮寬表示，所長坦承有接受餽贈，但沒有對價關係，張姓受刑人也沒因此受到特別禮遇。檢察官複訊後分別將2人均以新台幣10萬元交保。

林姓約聘僱人員死亡案，廖榮寬表示，因林員沒有留下遺書，家屬表示，死亡前有發現他似乎心情不好。因其胸口遭利刃刺入，目前已經解剖送驗，釐清死因。

台東戒治所表示，劉振榮在事發後已經調回矯正署後勤組副組長靜待署內調查，胡姓科長暫未變動。

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