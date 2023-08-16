巴拉圭總統就職演稱台灣「兄弟之邦」 賴清德觀禮互動各國政要

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德15日出席巴拉圭總統貝尼亞、副總統亞力安納就職典禮，並與各國政要互動，美國內政部長哈蘭更主動邀請合照。貝尼亞在演說中兩度提及台灣，強調巴台不僅是盟友，而是「兄弟之邦」。

賴清德12日率特使團出訪，途經紐約過境於當地時間14日抵達巴拉圭，分別與現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）及新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）、巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）會面，並於15日出席貝尼亞及亞力安納（Pedro Alliana）的就職典禮。

中央社報導，就職典禮於巴拉圭總統府後廣場舉行，鄰近國家巴西、阿根廷、玻利維亞、烏拉圭和智利，均由總統親自出席典禮。各國代表分坐台上兩側，賴副總統被安排在第2排，與摩洛哥眾議長比鄰而坐，座位前方則是西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）。

賴清德與多位國家政要寒暄，包括率領美方代表團的美國內政部長哈蘭（Deb Haaland），兩人握手交談一分多鐘，哈蘭還主動邀請合照；清德去年出席宏都拉斯總統就職典禮時，曾與菲利佩六世互動，再次見面兩人親切交談；典禮結束要離開前，賴清德也與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）握手致意。

賴清德會後向媒體透露，哈蘭非常親切並且關懷人，兩人聊天時哈蘭還伸手幫他把歪掉的徽章喬正，至於交談內容，基於禮貌與國際慣例，不宜由他講出來。此外，他也抓緊機會與許多國際領袖互動，他利用這個機會介紹自己是來自中華民國台灣的副總統，台灣是民主、自由、重視人權的國家，致力於印太和平穩定，希望給國際社會帶來貢獻。



賴清德與美國內政部長哈蘭握手寒暄（圖／中央社）

據外交部次長俞大㵢說明，座位安排是按照國王、元首、副元首、總理、特使、部長等位階安排遠近，在相同位階時則以報名先後排序。

貝尼亞與阿里亞納在歐斐拉監誓下，就任巴拉圭總統及副總統；現場鳴放禮砲，軍機飛越觀禮台上空向新任正副元首致敬。

貝尼亞發表就職演說時兩度提到台灣，首次是介紹各國來賓時提及副總統賴清德，第二次則是談及巴拉圭將以地緣政治視野建立聯盟及合作，尋求衡平協議。貝尼亞強調，巴拉圭以友誼及合作精神與中華民國（台灣）等具有深刻感情的國家來往就是明證，且彼此之間非僅以盟友，而是以兄弟之邦相對。

賴清德今日在臉書發文表示，貝尼亞總統的致詞讓他深受感動。雖然地理上，巴拉圭與台灣相距遙遠，但是這份超過 66 年的真摯情誼，不曾因為距離而改變。賴清德強調，「我相信，台灣永遠會是巴拉圭的兄弟友邦。我們期待，兩國持續深化各面向的合作關係，互惠互助、共創雙贏。台灣也會堅守民主、和平、繁榮，在正確的道路上，與世界自信同行。」

就職典禮結束後，賴清德參加在亞松森大教堂舉行的宗教祈福儀式，再轉往巴國總統府出席慶賀團向貝尼亞總統伉儷致賀活動與晚宴，最後是觀賞慶祝亞松森建城486週年的檢閱軍警大遊行。

Ya fuimos una gran nación y hoy estamos determinados a que volvamos a serla. pic.twitter.com/gCVLtzjzXH — Santiago Peña (@SantiPenap) August 15, 2023

Conmemoramos la fundación de la capital más hermosa del mundo con su tradicional desfile militar. pic.twitter.com/L9lg8U90ci — Santiago Peña (@SantiPenap) August 15, 2023

賴清德也在臉書寫道，儀式於亞森松總主教 Cardenal Adalberto Martínez Flores 致詞後，現場演奏的聖歌，讓氣氛隆重莊嚴，貝尼亞總統也與各國代表相互致意，「我們也在儀式上，共同為巴國祈禱，盼望我們的友邦能夠繁榮發展、國泰民安。」

​賴清德表示，在餐會上他代表蔡英文總統及台灣人民，再次祝福貝尼亞總統執政成功。也特別感謝巴拉圭政府與人民的熱情接待，讓訪團行程一路能夠順利平安。

​賴清德指出，貝尼亞總統曾說自己是「台灣的熱愛者（fanático de Taiwán）」，其實早在1999 年、21 歲時就訪問過台灣，並表示未來將以「教育」、「醫衛」及「創造就業」三大施政主軸，將巴拉圭打造成一個沒有貧窮的公平社會。

​賴清德認為，「這樣令人敬佩的願景，我們當然非常樂意付出一份心力，因為台巴兩國共享自由、民主與人權的普世價值，也是相互尊重、信守承諾的堅實盟友，多年來巴國堅定支持台灣並在國際組織為我國發聲，就是最好的印證。」

貝尼亞、亞力安納都於15日推特發出與賴清德的合影，並發文表示：「我們接待了台灣副總統賴清德的來訪，並談到了我們的歷史性合作關係。我們將在未來幾年中深化這種合作關係，以造福我們兩國。」貝尼亞的內閣成員也出席會面，總統府祕書長希梅內絲、外交部長拉米雷斯及財政部長費南德茲。

Recibí la visita de William Lai, Vicepresidente de la República de China (Taiwán). Conversamos sobre nuestras relaciones históricas de cooperación que vamos a profundizar los próximos años para el beneficio de nuestros países. pic.twitter.com/67y6cFsuoh — Santiago Peña (@SantiPenap) August 14, 2023