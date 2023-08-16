鏡電視爭議再一遭 時代立委告發鏡電視股東多項罪名遭反告

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）鏡電視上架爭議不斷，時代力量立委陳椒華昨（15）日前往台北地檢署，告發鏡電視股東不實切結，涉嫌違反洗錢、稅捐稽徵法、公務員登載不實等罪，但隨後遭鏡電視提起誣告告訴，陳椒華表示，「相當遺憾」，對於鏡媒體帝國的威脅，毫不畏懼。

媒體報導，鏡電視上架案在6月28日經NCC強行通過，附帶要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭等條件，不過，鏡電視大股東有轉售股權、人頭代持的狀況，NCC卻「視而不見」，時代力量立委陳椒華周二到台北地方檢察署正式告發裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等七人，指股東們涉嫌違反洗錢防制法、稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實等罪。

陳椒華說，告發的犯罪事實，主要是自始就是人頭股東的祝文宇、蘇永平，還有陳泰銘、陳致遠、葉國一和陳進財這4個人，在2022年10月前後就已經賣掉鏡電視持股，但卻多次向NCC提出不實切結書、不實回函，向NCC表明仍然是鏡電視股東，這都已經涉嫌觸犯刑法第214條使公務員登載不實的罪嫌。

陳椒華也說，陳泰銘、陳致遠、葉國一和陳進財，這4人透過裴偉帳戶進行股權買賣，也已經涉嫌觸犯稅捐稽徵法和洗錢防制法罪嫌。

陳椒華表示，告發鏡電視這些人頭代持股東犯罪，本應是NCC主委陳耀祥該做的事情，公務員在職務上發現違法行為，依法就應告發移送，但在鏡電視一案，陳耀祥放水護航、怠忽職守，已讓社會大眾對於陳耀祥失望透頂。

鏡電視同日也做出法律行動，聲明稿措詞強硬，表示公司為民間企業，全體股東也早已澄清未有轉讓或代持股份情事，但委員不接受。鏡電視稱為維護鏡電視及全體股東的權益，對陳椒華提起誣告告訴。

陳椒華聞訊表示相當遺憾，對於鏡媒體帝國的威脅，毫不畏懼。