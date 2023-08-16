台灣嘉義梅山太平「無二窯」　串聯藝術聚落創造新商機

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）想同時欣賞壯闊雲海與國際級地景藝術嗎？農業部農村發展及水土保持署今(16)日表示，與嘉義梅山太平社區發展協會、 在地國際藝術家王文志共同合作，結合茶產業與燒陶文化特色，陸續於老街至太平雲梯間的動線打造「一抹紅趣」、「 無二窯」等藝術空間，驚豔外型及獨特技法， 串聯起產業發展及旅遊軸線，是繼2020年獲建築園冶獎公共建築景觀類獎項肯定後，今(2023)年再度以無二窯場域獲頒殊榮。

太平村嚴清雅村長表示，感謝農村水保署長年支持， 共同投入改善基礎建設、活化產業、打造特色文化場域。 藉由太平雲梯及農村再生營造成果， 現在每年吸引100多萬名遊客造訪，促進青年返鄉創業， 創造超過500個就業機會。 2022年年底完工的無二窯搭配社區既有意象營造， 以美學經濟形塑地方特色，持續擴大藝術聚落範疇。他期盼透過該平台邀集周邊藝術家進駐深根，串聯老街、 空氣圖書館、孝子路步道等景點設施，讓遊客不再走馬看花， 更能深度體驗太平茶藝、陶藝、咖啡及農特產業的美好風情。

農村水保署南投分署署長傅桂霖分說明， 無二窯的發想來自8年前社區僱工購料蓋的太平柴窯， 經歷多年後已不堪使用， 在地殷盼能重新以產業結合藝術空間的想法擇地修復。 過程邀請國際知名藝術家王文志親自操刀， 將太平村的地勢起伏變化及知名的36彎公路意象融入設計， 並以耐厚鋼板打造屋頂主體，在山林環繞裡創造外型宛如山丘、 獨一無二的多面體穹頂空間。銅紅色調象徵燒窯的歷練與傳承， 裡頭的挑高空間則有助提升空氣對流及視覺穿透性， 瓦斯及柴窯共構的窯體更便利藝術家製陶、帶領遊客體驗， 展現農村再生的豐厚內涵。

農村水保署李鎮洋署長說，農村再生陪伴太平社區走過13年光陰， 在嚴村長及社區團隊一步一腳印的堅持與努力， 為農村持續注入熱情與活力。國人到訪此地， 除了登上太平雲梯感受「漫步在雲端」的夢幻， 亦推薦參與由社區發展協會推出的植物染DIY、 茶席茶藝等體驗遊程。