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猴痘疫情升溫 中國、泰國旅遊疫情建議升至一級！

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/16 09:51
中國、泰國近來猴痘疫情上升，疾管署宣布將旅遊疫情建議等級提升至第1級「注意」。（圖／pixabay）

中國、泰國近來猴痘疫情上升，疾管署宣布將旅遊疫情建議等級提升至第1級「注意」。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中國、泰國近來猴痘疫情上升，疾管署宣布將旅遊疫情建議等級提升至第1級「注意」，提醒民眾出國避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，回國後如有疑似症狀，務必盡快就醫並告知旅遊史、接觸史。

疾管署指出，近期亞太國家猴痘疫情仍呈上升趨勢，其中中國自6月起疫情開始上升，且7月單月通報491例個案，為6月通報106例的4.6倍，迄今累計599例個案，通報病例來自23個省市區，其中以廣東省、北京市等通報之病例數為多。專家提醒，猴痘疫情在男男性行為人群中隱匿性傳播，80%病例為單個病例，防控難度大。

而香港自7月中旬起疫情亦呈上升趨勢，迄今已累計28例。另日本及韓國之疫情仍呈緩升趨勢，分別累計194例及134例個案，多為本土病例；泰國則自5月起疫情上升，迄今累計119例。

疾管署於昨（15）日提升中國及泰國旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)，目前共計40國列為第一級：注意(Watch)，包含日本、韓國、巴西、比利時、澳大利亞、英國、加拿大、美國、德國、瑞士、西班牙、法國和荷蘭等。

適逢暑假旅遊旺季，加上周邊國家疫情上升，疾管署提醒返國民眾如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
猴痘
男男性行為
親密接觸
泰國
中國

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更新時間 : 2023-08-16 19:07 GMT+08:00

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