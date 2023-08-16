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台灣國民黨總統參選人侯友宜: 兩岸應務實回到「更穩定」狀態

侯友宜也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/16 09:53
國民黨總統參選人侯友宜（台上左2）、黨主席朱立倫（台上右2）15日在立法院出席2023模擬立法院活動，侯友宜致詞時表示，如果當選總統，會...

國民黨總統參選人侯友宜（台上左2）、黨主席朱立倫（台上右2）15日在立法院出席2023模擬立法院活動，侯友宜致詞時表示，如果當選總統，會...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜昨（15日）表示，他若當選總統，一定要讓台海安定下來，讓兩岸務實回到更穩定狀態，「不是現在這個狀態」；他也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢。

侯友宜昨晚間出席東方領袖論壇，暢談兩岸、能源與經濟政策，他表示，每任政府對於兩岸政策都說是「維持現狀」，問題是現在的現狀，跟以前的現狀是否一樣，如果一樣，那為何還會有那麼多人在問，兩岸會不會戰爭，他訪問新加坡、日本時，也都被問到台海的局勢。

侯友宜強調，他若當選總統，一定要讓台海安定下來，讓兩岸務實回到更穩定狀態，「不是現在這個狀態」；台灣的自由民主要堅持，也會持續強化國防，但更重要是降低兩岸衝突，推動兩岸交流，讓台海穩定。

侯友宜也說，他的政策最重要是「安」，要讓台海安定、台灣安全、企業就可以大賺錢，台海只要安定，世界就可以放心，台灣產業就可以布局全球，2024台灣經濟可以再出發。

侯友宜日前提出能源政策，主張核一、核二、核三廠延役，以及在安全無虞下重啟核四，將核能列為乾淨能源，逐步邁向無煤台灣。根據中央社，他昨在會中也再度提及能源政策，認為一定要專業規畫，不能政治思考，更不能被民粹綁架，並引用網路民調表示，超過7成民眾支持重啟核四。

台灣國民黨總統參選人侯友宜: 兩岸應務實回到「更穩定」狀態

(上圖與下圖: 取自侯友宜臉書)

台灣國民黨總統參選人侯友宜: 兩岸應務實回到「更穩定」狀態侯友宜說，很多人問他懂核電、懂燃煤、燃油碳排量嗎，他的確不懂，所以才要請教專業，台灣光電的問題，就有許多不同聲音，他則是一直相信專業、科學可以告訴大家，國家能源政策到底要怎麼走。

談到核廢料問題，侯友宜表示，世界許多先進國家都在處理，像是美國、芬蘭，台灣只要借鏡別人的經驗，用國際標準，一致性的來檢驗，把它做好不是沒有機會，政府要面對，若是一直閃，就都不會解決事情。

侯友宜說，他從來沒有反對過核電，外面都以訛傳訛，他只反對政府不積極面對處理核廢料，不能老是把新北市當成永久儲存場，要去思考如何與國際接軌，若能面對處理，民眾就會有信心。

台灣國民黨總統參選人侯友宜: 兩岸應務實回到「更穩定」狀態圖/侯友宜臉書
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更新時間 : 2023-08-16 19:06 GMT+08:00

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