颱風蘭恩二度登陸日本 豪雨肆虐關西釀38傷 逾650名旅客夜宿關西機場

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）今年第7號颱風蘭恩今（15）日清晨5時前從和歌山縣登陸日本，轉進大阪灣，中午過後再從兵庫縣明石市附近二度登陸日本，帶來豐沛雨量，除了機場航班大亂，也造成多處發生土石流、淹水等災情，根據日媒自行統計，總計各地至少已有38人因颱風受傷。

日本放送協會（NHK）報導，兵庫縣、岡山縣及鳥取縣已降下破紀錄大雨，隨著蘭恩再度登陸雨勢也增強，發生災情的風險也快速升高。

蘭恩今天下午4時位於兵庫縣豐岡市南方約50公里處，以每小時15公里速度朝北北西移動，目前中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺，預測颱風中心在今晚到明（16）日凌晨間將進入日本海。

根據統計關西和中部地區，週二上午8.8萬戶停電，日本各地機場超過800架次航班停飛，關西機場聯外道路封閉，昨晚有約650名旅客被迫在機場過夜。，西日本新幹線列車也部分暫停。

此外，日本氣象廳已在下午4時40分針對鳥取縣發布最高警戒等級的「大雨特別警報」，呼籲對象地區民眾立即採取保護自身生命的行動。

根據中央社引述NHK彙整的各地災情，已知和歌山市有一人遭掉落的外牆牆板砸中，呈現昏迷重傷，總計和歌山縣有4人受傷。在大阪府的部分，消防單位表示，截至下午3時止，總計有11人因颱風受傷。

京都府截至上午11時止，有3人因強風跌倒受傷。京都府福知山市一處道路因落石中斷，造成27個家戶共51人受困；福知山市道路今天凌晨因大雨淹水，舞鶴市西區商店街同樣發生淹水災情。

兵庫縣截至今天上午11時30分止，總計有7人受傷；滋賀縣目前2人受傷；三重縣截至下午2時30分止，已知9人因強風跌倒受傷，轄內有太陽能光電板因強風散亂一地。

愛知縣東海市截至今天上午6時30分止，有一名高齡男性在外出散步時因強風跌倒受傷；香川縣高松市也有一名高齡男性在工作時，被強風吹倒的金屬架擊中背部受傷。