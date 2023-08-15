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創新高 台灣單週增469例本土登革熱 雲林8旬婦重症插管住加護

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/15 19:39
國內今年截至8月14日累計1,579例本土登革熱病例，其中以台南市1,310例最多。（圖／台南市衛生局提供）

國內今年截至8月14日累計1,579例本土登革熱病例，其中以台南市1,310例最多。（圖／台南市衛生局提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國內本土登革熱疫情持續升溫，上週新增469例登革熱病例、1例重症；截至8月14日，全台累計1,579例本土病例，為近10年來同期最高，登革熱已在11縣市現蹤。

疾管署今(15)日表示，國內上週(8月8日至8月14日)新增469例登革熱本土病例，年齡介於未滿10歲至90多歲，創6月疫情爆發以來單週最高；另增1例重症個案，為雲林80多歲女子。此外，疫情也逐漸往北擴散，台北市、新竹市及彰化縣於上週分別出現今年首例本土登革熱病例，個案均有台南活動史。

防疫醫師林詠青說明，新增的重症個案為雲林80多歲女子，有高血壓及糖尿病等慢性病史，本月上旬出現頭暈、意識狀況變差等情況，收治住院發現血小板低下，且於住院過程中持續降低，醫師懷疑為登革熱，檢查後確診。

個案肺部有肺炎情況，且病況持續惡化，甚至造成呼吸窘迫，經插管、接呼吸器，轉送加護病房治療，住院約1週血氧還是偏低，血壓也要使用升壓劑維持，目前仍在加護病房治療觀察。

國內疫情自6月爆發以來，截至目前全國累計1,579例本土病例，病例數為近10年來同期最高；今年累計10例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣8例、台南市2例，其中2例還在加護病房治療，另累計1例死亡病例

由於目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，疾管署提醒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等。

疾管署指出，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨近期仍持續上升，泰國處高點，且高於近年同期，寮國亦處高點惟低於去年同期，印尼全國皆有案例報告，評估將持續升溫；另美洲地區疫情持續，累計報告超過320萬例，以南美洲巴西逾249萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻。

疾管署提醒，從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。近期有流行區活動史的民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。

登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。
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更新時間 : 2023-08-15 22:57 GMT+08:00

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