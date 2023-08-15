（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）明天8月16日也是農曆7月初一、民間習俗當中說的「鬼門開」，台南市政府今天(8/15) 公布「最強女鬼散步導覽路線」，預定8月19日至9月9日讓導覽員陪同遊客走訪7處相關景點，同時體驗文化尋根、浪漫追尋及恐怖陰森的氛圍。

在農曆7月鬼門開前夕，台南市府公布「最強女鬼散步導覽路線」，開放120名遊客免費報名，在8月19日至9月9日間聽故事遊台南。

台南市觀光旅遊局長林國華, 在記者會上介紹相關景點 (台南市政府)

台南市長黃偉哲表示，農曆7月禁忌雖多，但台南「最強女鬼散步導覽路線」背後有淒美故事，讓遊客同時體驗文化尋根、浪漫追尋及恐怖陰森的氛圍。

台南市政府指出，「最強女鬼散步導覽路線」目的是要化陰為陽，從辜婦媽廟出發，走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東嶽殿、與相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最終到孔廟祠堂節孝祠找尋陳守娘牌位。

「陳守娘顯靈傳說」是清末府城3大奇案之一，相傳陳守娘故事發生於清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘，因廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼，甚至和神明鬥法，號稱台灣最強女鬼。

觀旅局也特別準備府城隍廟的精美書籤及永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮，讓每位參加導覽的民眾，在鬼月逢凶化吉，出入平安順遂。

台南最強女鬼導覽 報名方式超連結 (報名時間: 112.08.15－112.09.09)

另一方面嘉義縣新港奉天宮今天則舉辦封鐘鼓儀式，防止不知情者鬼月誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「好兄弟」。奉天宮說，封鐘鼓儀式已數百年歷史，展現媽祖慈悲精神。

奉祀開台媽祖新港奉天宮依循數百年傳統作法，在農曆6月最後一天「封鐘鼓」，由董事長何達煌拿書寫著天上聖母敕令的封條封住鐘鼓。

中央社引述何達煌接受媒體聯訪表示，在農曆7月的期間停止鳴鐘擊鼓，封鐘鼓是為了避免不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，展現出媽祖慈悲普度眾生的精神。

奉天宮說，依據傳統古禮封鐘鼓後，廟方農曆7月整整1個月都不燃放鞭炮、不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。許多廟宇皆已改為電動式鐘鼓，現今奉天宮依然遵循傳統古禮「封鐘鼓」作法很特別。

另外，廟方今天也舉辦媽祖貺福(貺音ㄎㄨㄤˋ，為贈送或賜予之意) 綠島貼香條儀式，奉天宮媽祖將在9月22日起駕前往綠島，以「陸上巡安，海上巡航」方式進行為期3天2夜的祈福活動，超過1000名信徒陪同前往，這期間綠島全島民宿、飯店房間幾乎被訂光。

【農曆7月初一鬼門開】嘉義新港奉天宮封鐘鼓• 不驚嚇好兄弟 台南公布「最強女鬼散步導覽路線」