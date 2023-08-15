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宮崎駿神祕新作「蒼鷺與少年」 台灣上映日期曝光

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/15 17:40
宮崎駿神秘新作「蒼鷺與少年」將於10月6日全台上映。（圖／美聯社）

宮崎駿神秘新作「蒼鷺與少年」將於10月6日全台上映。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／娛樂組　綜合報導）宮崎駿神秘新作於7月14日在日本上映後，在零宣傳的策略下，短短4天票房收入仍突破21.4億日元，今（15）日正式宣布中文片名為「蒼鷺與少年」，並將於10月6日全台上映，台灣影迷快歡呼吧！

「蒼鷺與少年」（前譯：你想活出怎樣的人生）是宮崎駿繼2013年《風起》首映，睽違10年再次製作的動畫長片，根據吉卜力工作室負責人鈴木敏夫表示，已屆82歲的宮崎駿之所以決定復出，有個感人的原因，他想告訴自己的孫子，爺爺即將要到另一個世界去了，但為你留下了這部電影。

「蒼鷺與少年」是宮崎駿的第11部劇情長片，改編自日本作家吉野源三郎1937年的同名小說《你想活出怎樣的人生》，據說是影響宮崎駿一生的小說，從10歲起一翻就無法罷手，一直讀到70歲。

該片劇情講述一名綽號「小哥白尼」的15歲少年，在大學畢業生的舅舅思想啟發下，開始探索關於貧富差距、友情、歧視、霸凌、勇氣、人跟社會的關係等課題，探索「人之所以為人的價值」。

「蒼鷺與少年」在日本上映時以「零宣傳」策略，只釋出一張電影海報，為一張印有一隻鳥類生物的手繪圖，沒有其他劇照和預告片，連劇情也隻字未提，低調上映但仍橫掃全日本票房，短短上映4天票房收入突破21.4億日元，超越《神隱少女》前4天票房收入，截至8月14日，剛好是上映滿一個月，累積票房62.3億日元、觀眾人次412萬。

宮崎駿神祕新作「蒼鷺與少年」 台灣上映日期曝光

「蒼鷺與少年」（前譯：你想活出怎樣的人生）是宮崎駿繼2013年《風起》首映，睽違10年再次製作的動畫長片，將於10/6在台上映。（圖／甲上娛樂
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吉卜力工作室
蒼鷺與少年
你想活出怎樣的人生

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