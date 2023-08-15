112學年度大學考試分發入學放榜　新北在地就學學生表現優異

112學年度大學考試分發入學今(15)日放榜， 新北市公私立高中職參加大學考試分發入學學生計有4049人， 共計錄取3842人，錄取率高達95%，經統計有1051位 錄取國立大學，其中共計351人錄取臺清交等頂尖大學。 各校錄取名單已公告於大學考試入學分發委員會網站(以下簡稱考分 會)（網址：https://www.uac.edu.tw）， 考生可經由網站查詢，錄取通知則由各錄取學校直接寄發給考生。

教育局表示，新北市為獎勵優秀學生就近入學，訂有「 新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」， 針對參加基北區各項入學管道錄取之學生訂定適當比例的獎學金鼓勵 在地就學，最高核發11萬元獎學金，111學年度總計核發131 人，338萬元獎學金。

中和高中的王翔立同學錄取國立中央大學化學工程與材料工程學系， 數甲、物理及化學皆達頂標， 永和國中畢業的翔立在地就學就讀中和高中，指導老師林似津、 劉宗憲表示，他在學期間展現對化學的高度學習熱忱， 獲新北市數理資訊學科能力競賽複賽佳作的肯定，也晉級全國科展。 化學科展培訓從題型理解到實驗操作，皆重視活用與應用， 翔立具備不畏挑戰、專注學習的特質，是未來優秀的科研人才。 中和高中校長劉淑芬表示，學生在歷程中能展現出努力不懈的精神、 從探究實作中確定生涯志向，培養出學生帶得走的能力。

五峰國中畢業的巫語妮同學就近就讀安康高中， 此次錄取國立金門大學護理系，由於自小體弱多病，經常進出醫院， 護理人員的陪伴是語妮最佳的支柱，讓她萌生成為白衣天使的想法， 因而選擇護理系就讀。安康高中謝順榮校長表示，語妮身體孱弱， 加上父親不幸罹癌，讓家庭生活產生巨變，這使語妮一夕之間長大， 也強化自己要成為醫護人員的決心， 不但要讓罹病的父親得到更專業的照護， 也要讓更多病患得到專業協助與心靈依靠。 期望語妮未來能秉持初衷，成為專業盡責的護理人員。

教育局提醒，錄取名單公告後，倘對分發結果有疑義， 可先至考分會網站進行「分發結果說明」 查詢各志願校系未錄取原因。如仍有疑義，請於2023年8月18日 下午5時前，依簡章規定於考分會網站線上申請， 填寫相關資料並下載繳費單，並依繳費單指定期限及說明繳交工本費 100元整。考生經分發錄取後，應依各校規定註冊時間， 攜帶學力證件等，辦理註冊入學。 新北市教育局祝福每一位學生順利邁入下一個大學新鮮人的學習階段 。

巫語妮同學達成理想錄取金門大學護理系。(照片來源：新北市教育局提供)