新北推全民植樹造林　免費苗木即日起開放申請

新北市政府農業局今(15)日至10月15日開放免 費造林及綠美化苗木申請， 凡持有新北市土地的民眾或新北機關學校，鄰里社區等皆可申請， 造林苗木配撥時間預計明年2月至4月，綠美化苗木配撥時間預計8 月15日至10月31日止。

為了避免全球劇烈變遷的氣候、減緩地球暖化，節能減碳， 友善並美化生活環境，新北市推動「新北山海造林計畫」， 號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹，復育500株珊瑚， 由山到海增加藍綠碳匯。為了鼓勵民眾團體響應植樹造林， 長期免費提供各式造林及景觀苗木。本年度造林苗木自今(15)日 開始受理申請，凡持有新北市土地有造林需求的民眾， 只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、 土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申請免費苗木， 配撥時間預計明年2月至4月。造林地點倘位於一般平地或山坡地， 可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、茄苳、 樟樹等有助於防砂固土的景觀樹種； 沿海地區則可以申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等具防風、 耐鹽耐旱的樹種。

另外市府有2座苗圃-「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」， 每年培育25萬株，30餘種灌木提供環境綠美化使用， 除香草植物、芳香萬壽菊等草花外，也有庭園常見灌木如桂花、 杜鵑、七里香、紅竹、金露花，以及青楓、三角楓等喬木類樹苗， 各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、 企業單位及機構如有環境綠美化需求，自8月15日至10月15日 可向綠美化環境景觀處申請，每一申請單位的申請上限為1,000 株，配撥時間預計8月15日至10月31日止。

新北市農業局表示，新北市積極推動「農業健康市/式」政策， 透過山海造林計畫以陸域植樹、海域造林珊瑚復育、空域撒種， 由山到海增加藍綠碳匯，讓新北市的森林覆蓋率達到76％， 同時持續落實聯合國SDGs永續發展目標。市府也邀請市民、 民間團體、企業與國際機構團體一起來響應造林， 透過提供免費苗木，邀請大家一起努力，共同達成每年植樹4萬株目 標，也為我們城市及地球盡一份心力。

造林苗木申請資訊：詳細資訊可上農業局網站「重要公告」（htt ps://reurl.cc/XEn7WM）查詢。

綠美化苗木申請資訊： 苗木申請表單請至新北市綠美化環境景觀處網站（https:// www.landscaping.ntpc.gov.tw）「 布告欄-下載專區」查詢。

（照片來源：新北市政府農業局提供）

（照片來源：新北市政府農業局提供）