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新北推全民植樹造林　免費苗木即日起開放申請

By 台灣英文新聞
2023/08/15 17:15
新北市推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹。（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北市推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹。（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北市政府農業局今(15)日至10月15日開放免費造林及綠美化苗木申請，凡持有新北市土地的民眾或新北機關學校，鄰里社區等皆可申請，造林苗木配撥時間預計明年2月至4月，綠美化苗木配撥時間預計8月15日至10月31日止。

為了避免全球劇烈變遷的氣候、減緩地球暖化，節能減碳，友善並美化生活環境，新北市推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹，復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯。為了鼓勵民眾團體響應植樹造林，長期免費提供各式造林及景觀苗木。本年度造林苗木自今(15)日開始受理申請，凡持有新北市土地有造林需求的民眾，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申請免費苗木，配撥時間預計明年2月至4月。造林地點倘位於一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、茄苳、樟樹等有助於防砂固土的景觀樹種；沿海地區則可以申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等具防風、耐鹽耐旱的樹種。

另外市府有2座苗圃-「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」，每年培育25萬株，30餘種灌木提供環境綠美化使用，除香草植物、芳香萬壽菊等草花外，也有庭園常見灌木如桂花、杜鵑、七里香、紅竹、金露花，以及青楓、三角楓等喬木類樹苗，各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及機構如有環境綠美化需求，自8月15日至10月15日可向綠美化環境景觀處申請，每一申請單位的申請上限為1,000株，配撥時間預計8月15日至10月31日止。

新北市農業局表示，新北市積極推動「農業健康市/式」政策，透過山海造林計畫以陸域植樹、海域造林珊瑚復育、空域撒種，由山到海增加藍綠碳匯，讓新北市的森林覆蓋率達到76％，同時持續落實聯合國SDGs永續發展目標。市府也邀請市民、民間團體、企業與國際機構團體一起來響應造林，透過提供免費苗木，邀請大家一起努力，共同達成每年植樹4萬株目標，也為我們城市及地球盡一份心力。

造林苗木申請資訊：詳細資訊可上農業局網站「重要公告」（https://reurl.cc/XEn7WM）查詢。

綠美化苗木申請資訊：苗木申請表單請至新北市綠美化環境景觀處網站（https://www.landscaping.ntpc.gov.tw）「布告欄-下載專區」查詢。

新北推全民植樹造林　免費苗木即日起開放申請

（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北推全民植樹造林　免費苗木即日起開放申請

（照片來源：新北市政府農業局提供）

更新時間 : 2023-08-15 18:02 GMT+08:00

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