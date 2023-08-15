新北公私協力推英語數位閱讀！企業贈千萬元帳號　20萬國小學子受惠

新北市教育局今（15）日辦理「提升英語力，數位F UN閱讀」英語數位閱讀教育合作記者會，劉和然副市長出席見證S cholastic Asia公益捐贈新北市教育局英語數位閱讀平臺近8千組帳號， 市價約一千萬元，提供全市國小學童線上英語閱讀的學習機會，約2 0萬名學生受惠。

劉副市長表示，閱讀是一切教育的基礎，除了實體書籍之外， 數位閱讀更可突破空間限制，讓全市學校共享，要特別感謝Scho lastic Asia與新北市攜手努力提升孩子的數位閱讀素養。 新北市推動雙語教育多年，並積極推展科技雙語， 鼓勵學校使用科技化工具進行雙語教學，例如Cool English酷英網、Learn Mode學習吧、生活英語動起來互動網站等， 以及推動英語科技化學習扶助，此次加入了Scholastic英 語數位閱讀平臺，讓學生透過自主閱讀，增進英語能力。

Scholastic亞洲總裁Frank認為， 此次捐贈的閱讀平臺，包含了詞彙解釋、發音示範等功能， 讓學生透過閱讀認識單字；平臺中更有數千本英語電子書， 包含各類主題與暢銷英語電子書籍，每一本電子書都有標示Lexi le (藍思閱讀分級)， 學生可以依據自己的閱讀程度及興趣選擇適合書籍， 讓英語閱讀充滿趣味性，也達到適性學習的效果。 透過互動性提升閱讀樂趣， 激發好奇心與創造力讓學生能夠快樂閱讀，全面提升學生英語能力。

就讀後埔國小5年級的陳沛昀同學說，Scholastic英語數 位閱讀平臺很好玩，有很多故事可以選， 有些自己看不懂的故事或看不懂的字，會試著看圖片猜猜看， 猜對了就很開心，也學到了單字的意思，非常有趣；板橋國小四年4 班張宇彤同學表示，Scholastic裡面有各類型的英語繪本 ，透過這個網站，不只能學習英文，還可以進行跨領域的閱讀， 拓展自己的視野。

另外，大坪國小6年級的學生王楷婷也說， 這是一個很豐富的英語學習網站，不但可以學單字、句子， 還可以看故事回答問題，學習看英文讀故事，看完故事後， 還會問一些跟故事有關的問題，全部都是英文問題， 一邊讀故事一邊練習看英文，對我們的英語學習很有幫助。

教育局表示，新北市教育局因應數位浪潮， 已將新北市親師生平台介接新北市立圖書館及國立臺灣圖書館電子書 並購置Hami書城電子書，中英文書籍共計超過71萬冊， 全市親師生皆可同時享有，不受實體書籍無法多人借閱的限制， 並強化學生數位閱讀素養，此次受益於企業捐贈英語電子書， 讓閱讀教育更深入英語學習，培養學子堅實英語力，接軌國際，達成 2030新北雙語城願景。