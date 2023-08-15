中華電信8月18日開賣Samsung Galaxy Z Fold5 / Flip5

中華電信今(15) 日宣布8月18日起正式開賣SamsungGalaxy Z Fold5 / Flip5、Galaxy Tab S9及Galaxy Watch6系列新機，同步提供兩款摺疊新機超優資費優惠， 包括申辦精采5G指定資費方案，Galaxy Z Flip5 256G新機0元入手；月繳1,399元購機方案(48個月)， Galaxy Z Fold5 256G專案價25,990元；月繳999元以上方案，搭配「 舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、Galaxy Watch6合購優惠折3,000元， VIP客戶續約可享最高購機折5,000元， 總計最高享加碼11,000元折價優惠。 中華電信提供破萬豪禮續寵星粉最大方！

星粉好康拿不完，8月18日起自9月30日另享開賣禮優惠， 入手Galaxy Z Fold5 / Flip5即可獲「全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期」， 購買Galaxy Z Fold5享三星商城指定配件購物金2,000元、 購入Galaxy Z Flip5 可享購物金1,500元。此外，購入Galaxy Tab S9即可獲開賣好禮5合1數位轉接頭和防眩光螢幕保護貼、 申辦Galaxy Watch6即贈ITFIT摺疊三合一無線充電版。 更多Samsung Galaxy新品資費，詳參www.cht.com.tw/ home/campaign/ samsunggalaxypromo

即日起開放Galaxy Z Fold5 / Flip5預購、Tab S9與Watch6客訂客戶優先領機

此外，先前於中華電信網路門市完成Galaxy Z Fold5 / Flip5預購成功的星粉，即日起可優先領機， 不僅能搶先體驗新品魅力，只要於9/3前上網登錄， 即可獲得限量早鳥禮「全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期」 ，預購Galaxy Z Fold5再享三星商城指定配件購物金3,000元、 預購Galaxy Z Flip5 可享購物金2,000元；另完成Galaxy Tab S9與Galaxy Watch6門市付費客訂的客戶，即日起同步優先領機， 並有機會獲平板必備全星守護行動裝置全機保障二年期、 5合1數位轉接頭和防眩光螢幕保護貼， 以及手錶專屬的空氣感織布錶帶之限量早鳥預購禮， 滿足早鳥星粉獨享尊榮禮遇！

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