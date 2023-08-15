新北市好日子愛心大平台4年感恩會　侯友宜：感謝眾人的善舉共創安居樂業的社會

新北市好日子愛心大平台自2019年6月17日成立， 4年多以來持續結合各界善心資源， 迄2023年7月31日已媒合43億2435萬多元的市值物資和善款，超過3949萬人次受益。 為感謝各界企業、宗教、公益團體及圓夢英雄， 新北市於15日在市府6樓大禮堂舉辦感恩會。

侯友宜市長表示， 每位圓夢英雄都是新北市的貴人和菩薩， 陪伴度過最嚴峻的疫情時刻，帶給弱勢家庭最大的溫暖。新北也好， 全台灣也好，絕不要遺忘任何一個人。

感恩會由受助者的生命故事揭開序幕，描述案家因子入獄， 阿嬤揹負起照顧小孩的責任，面對突如其來的逆境， 年長的阿嬤一時手足無措，所幸板橋第二社福中心的社工， 運用好日子愛心大平台媒合各界資源挹注，協助阿嬤重新獲得力量， 並勇敢迎接新的人生。阿嬤感謝圓夢英雄默默的奉獻和支持， 讓他們的生活獲得了翻轉。

會中邀請嘉威聯合會計師所長張威珍、微星科技經理許志宏、 新竹物流總經理李鈺祥、大得利家畜肉品董事長林明輝、 板信商銀副總經理張奇勳、新北市補教協會理事長張業祺、 新北市南風慈善關懷協會理事長許淑峰及普賢寺住持釋宗道法師等8 位圓夢英雄代表，和侯友宜市長、社會局長李美珍等一同點亮愛心， 透過大平台的燭光，將愛心傳遞到每一個需要的地方， 讓弱勢家庭都能感受到社會的關懷和溫暖。

侯友宜表示，好日子愛心大平台成立4年多， 其中歷經3年的新冠疫情， 感謝各界圓夢英雄陪伴相挺度過千日疫情， 共同協助新北市度過難關。好日子愛心大平台是全國所創， 也是全國最大的公益平台，感謝社會各界出錢出力， 他永遠記得宗道師父的教誨：「一手來、一手去，攏來做好代誌！」 今天的表揚只是部分代表， 還有許許多多的圓夢英雄在幕後默默地支持和奉獻， 像剛剛播放的影片，只是其中一個寫照， 有更多的故事散播在社會各個角落。

宗道師父宣佈捐贈260萬做為弱勢租屋計畫 普賢寺住持釋宗道法師在會中宣佈捐贈260萬元給大平台做為弱勢 租屋輔導計畫，社會局長李美珍表示，這筆專款將做為新店、 土城共22戶社會住宅購買家具、家電之用， 以備弱勢家戶萬一有緊急狀況時， 可以最優惠價格承租這22戶社宅。