新北市好日子愛心大平台4年感恩會　侯友宜：感謝眾人的善舉共創安居樂業的社會

新北市好日子愛心大平台自2019年6月17日成立， 4年多以來持續結合各界善心資源，迄2023年7月31日已媒合43億2435萬多元的市值物資和善款，超過3949萬人次受益。為感謝各界企業、宗教、公益團體及圓夢英雄，新北市於15日在市府6樓大禮堂舉辦感恩會。
侯友宜市長表示，每位圓夢英雄都是新北市的貴人和菩薩，陪伴度過最嚴峻的疫情時刻，帶給弱勢家庭最大的溫暖。新北也好，全台灣也好，絕不要遺忘任何一個人。
感恩會由受助者的生命故事揭開序幕，描述案家因子入獄，阿嬤揹負起照顧小孩的責任，面對突如其來的逆境，年長的阿嬤一時手足無措，所幸板橋第二社福中心的社工，運用好日子愛心大平台媒合各界資源挹注，協助阿嬤重新獲得力量，並勇敢迎接新的人生。阿嬤感謝圓夢英雄默默的奉獻和支持，讓他們的生活獲得了翻轉。
會中邀請嘉威聯合會計師所長張威珍、微星科技經理許志宏、新竹物流總經理李鈺祥、大得利家畜肉品董事長林明輝、板信商銀副總經理張奇勳、新北市補教協會理事長張業祺、新北市南風慈善關懷協會理事長許淑峰及普賢寺住持釋宗道法師等8位圓夢英雄代表，和侯友宜市長、社會局長李美珍等一同點亮愛心，透過大平台的燭光，將愛心傳遞到每一個需要的地方，讓弱勢家庭都能感受到社會的關懷和溫暖。
侯友宜表示，好日子愛心大平台成立4年多，其中歷經3年的新冠疫情，感謝各界圓夢英雄陪伴相挺度過千日疫情，共同協助新北市度過難關。好日子愛心大平台是全國所創，也是全國最大的公益平台，感謝社會各界出錢出力，他永遠記得宗道師父的教誨：「一手來、一手去，攏來做好代誌！」今天的表揚只是部分代表，還有許許多多的圓夢英雄在幕後默默地支持和奉獻，像剛剛播放的影片，只是其中一個寫照，有更多的故事散播在社會各個角落。
宗道師父宣佈捐贈260萬做為弱勢租屋計畫 普賢寺住持釋宗道法師在會中宣佈捐贈260萬元給大平台做為弱勢租屋輔導計畫，社會局長李美珍表示，這筆專款將做為新店、土城共22戶社會住宅購買家具、家電之用，以備弱勢家戶萬一有緊急狀況時，可以最優惠價格承租這22戶社宅。