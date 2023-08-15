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新變異株EG.5現蹤50多國 WHO列為「需注意」恐成下一個全球主流

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/15 16:11
EG.5於今年2月首度被偵測，截至8月8日WHO的統計，EG.5已經在超過50個國家被發現(圖/pixabay)

EG.5於今年2月首度被偵測，截至8月8日WHO的統計，EG.5已經在超過50個國家被發現(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）近來在美國、歐洲和亞洲感染COVID-19、住院人數呈現上升趨勢，美國衛生官員將矛頭指向被暱稱為「艾里斯」（Eris）的新變異株EG.5，世界衛生組織(WHO)也於日前將其列為需留意變異株（variant of interest，VOI）。

新變異株EG.5為Omicron亞型變異株，與XBB.1.5很類似，差別在前者的棘蛋白結構多一個突變，於今年2月首度被偵測，截至8月8日WHO的統計，EG.5已經在超過50個國家被發現，占比以中國、美國、韓國、日本及加拿大為多。

WHO表示，EG.5於7月被列為監測中變異株(variant under monitoring，VUM)，8月列為需留意變異株(variant of interest，VOI)。該變異株為Omicron XBB.1.9.2子代變異株，因具較佳的免疫逃脫性，有較高的傳染性，不過EG.5相較於其他Omicron主要流行株，疾病嚴重度未增加，WHO評估對全球造成公共衛生風險為低。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的統計顯示，EG.5是美國目前最常見且增長最快的亞型變異株，新病例占比已經有17.3%，成為美國的主病毒株。

美國CDC表示，與6月份低點相比，與COVID-19相關住院人數增長了超過40%，但仍較2022年1月Omicron疫情爆發時達到的高峰低90%以上。

此外，英國EG.5衍生變異株截至7月底已占所有病例的14.6%；亞洲國家及地區如韓國、日本、新加坡、香港其EG.5變異株占比介於5%至18%間，專家表示EG.5將在今年冬季更廣泛地傳播。

至於台灣方面，據我國疾管署統計，自今年5月檢出首例後，於7月起占比上升，在台灣本土確診和境外病例突破30例。

新冠疫情已爆發近4年，病毒仍不斷在變化，已出現多種變異病毒株，而即將問世的加強劑主要是針對XBB變異株，面對EG.5占比逐漸提高，究竟仍有施打的必要性嗎？對此，美國公衛專家認為，EG.5跟XBB關係很近，預料秋季問世的加強劑對EG.5仍也有保護力，特別是對高齡、慢性病等高風險族群。

對此，我國疾管署於今（15）日例行記者會上也做出最新回應，發言人曾淑慧表示，國內專家已有進行相關討論，新型疫苗主要是針對XBB1.5，不過EG.5屬於XBB變異株，有相似研究顯示，疫苗對於EG.5也會有效果，屆時9月引進疫苗後，希望ACIP會議給出建議。
Eris
艾里斯
COVID-19
新冠肺炎
Omicron亞型變異株

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更新時間 : 2023-08-15 18:01 GMT+08:00

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