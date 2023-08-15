與百年糖鐵一起留名！台灣糖業蒜頭糖廠五分車預計10月通車　復古列車待命名

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）116年前台灣開通第一條糖業鐵路，至今未對所有糖鐵列車取名，台糖蒜頭糖廠與故宮南院之間的五分車路線預計今(2023)年10月通車，全新打造的復古列車正待全民為其命名，而這將是國寶糖鐵「勝利號」誕生68年後，再度孵化的「有名列車」，台糖歡迎全民於8月20日前踴躍投稿。

台糖表示，116年前台灣開通第一條糖業鐵路，所有糖鐵列車都是純數字的編號，直到民國40年代，客運業務極盛時期，才開始出現有名字的列車，且列車名字多與當時的國家政策有關，例如「成功號」、「反攻號」及「勝利號」等。

根據鐵道迷王翔多年的查訪，其從曾任雲林龍巖糖廠的機務工程師張敏雄前輩口中得知，大名鼎鼎的「勝利號」在改裝成汽油車之際，原編列為「538」號，直至1955年配屬至龍巖糖廠執行客運業務後，才由時任鐵道課的課長王耆壽先生在其車身題上斗大的字體，進而成為人盡皆知的國寶糖鐵「勝利號」。

台糖透露，蒜頭糖廠復古列車命名一旦獲選，即與百年糖鐵一起留名，機會難得，目前投稿件數已超過60件，內容不僅有緊扣「蒜」、「糖」等主題的名號，也有善用台語諧音或與林鐵相呼應的名稱創意，預估8月20日下午5時命名截稿前，參與量會更多。

台糖期待，該名號能如同勝利號一般，彰顯這個世代的價值與樣貌，更能永存人心，成為全民寶貴的記憶。

「復古列車命名活動」第一階段初選，台糖將邀請外部評審委員，就主題相關性、命名理念、創意度及記憶性等面向評選出5組名稱，接著於9月1日至10日辦理第二階段全民票選，並以最高票數的名稱正式為列車命名。

台糖說，無論是參與投稿、入圍或中選，甚至是參與投票的民眾都有機會獲得台糖為這次通車典禮，獨家限量發行的文創商品，歡迎全民踴躍參與活動，一起刷新百年糖鐵史。

圖片由台灣糖業公司提供