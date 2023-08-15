超勵志電影《攻其不備》被踢爆是假的！前NFL球員開告「養父母」把他當搖錢樹

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）由女星Sandra Bullock 主演的溫馨勵志電影《攻其不備》（The Blind Side）改編自NFL球員Michael Oher被好心夫妻收養的真人真事，曲折的情節賺人熱淚，沒想到近日被踢爆都是假的！

Oher出生於田納西州，其青春期生活被財經記者兼作家Michael Lewis寫進2006年所著的《弱點：比賽進程》書裡，被改編為2009年的電影《攻其不備》，故事爭議點為收養Oher的夫婦Tuohy遭質疑，他們要極富運動天賦的Oher為自己的母校密西西比大學球隊效力是出於私心。

37歲的Oher近日將養父母告上法院，指控Tuohy夫婦20年來都沒有收養他，只在他18歲時誘騙他簽屬文件成為他的監護人，擁有奧赫簽署任何合約的「最終控制權」，只把他當成搖錢樹賺數百萬美元，但過去多年來，該夫婦一直公開宣稱他們是Oher的養父母。

《攻其不備》在全球締造破億美元的高票房，Sandra Bullock還因此片抱走奧斯卡影后，足見其電影魅力，Oher稱Tuohy一家藉由該片賺進許多版稅，但一塊錢也沒分給他，Oher近日向法院提出請願書，希望終止監護關係，要求Tuohy夫婦將因為他的名字、故事所賺取的費用清算並且支付合理的分潤給他。