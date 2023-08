台積電500技術人員赴美國簽證受阻　台灣經濟部長王美花：積極溝通協調

(台灣英文新聞/財經組 綜合外電報導)美國媒體報導,台積電正打算從台灣加派有經驗技術人員支援亞利桑那州晶片廠建廠,引起當地工會反彈。經濟部長王美花美西時間14日表示,台積電需要有經驗的技術人員完成建廠,這是優先考量事項,正積極溝通協調。

美國財經媒體報導,台積電為加快在亞利桑那州建造晶片廠,6月起與美國政府磋商,希望讓500名台灣技術人員加快取得E-2非移民工作簽證,不料遭到當地工會反彈,擔憂危及美國勞工權益,正向美國國會議員請願要求阻擋簽證。

經濟部長王美花14日出席於西雅圖舉行的「台美供應鏈及經貿合作論壇」,會前透過視訊接受國際媒體訪問,回應此問題表示,據她了解,台積電正積極與當地政府和社區溝通,儘管有反彈聲音,但大部分民眾支持建廠。

王美花說,「晶片廠能夠完工並開始生產是當務之急」,一旦順利,台積電可以提供長遠的機會讓更多人才加入,「我們希望創造雙贏的局面」。

台積電董事長劉德音7月20日在法說會上表示,亞利桑那州廠面臨一些挑戰,4奈米量產時程將推遲至2025年,因第1期建廠進入處理和安裝最先進及精密設備的關鍵階段,但能熟練安裝設備的專業人員數量不足,須從台灣調派經驗豐富的相關專業人員短期培訓當地技術員工。

王美花表示,台積電安裝先進設備,因此短期內要從台灣加派更多有經驗的技術人員。她說,台積電會盡最大努力克服各種難題,也需要美國方面,包括當地政府和社會的支持,希望2025年可以量產。

中央社報導,亞太經濟合作會議(APEC)能源部長會議15至16日於西雅圖召開,王美花率團參加,並於14日的「台美供應鏈及經貿合作論壇」發表專題演講。

有媒體提問,APEC領袖會議將於11月召開,台灣方面會派誰代表出席。王美花表示,政府尚未宣布人選。

台積電為加快在美國亞利桑那州建造晶片廠,打算從台灣加派有經驗技工前來支援。但當地工會反彈,擔憂危及美國勞工權益,因此正向美國國會議員請願,要求阻擋這些台灣技工獲得簽證。

美國新聞網站「財經內幕」(Business Insider)8月15日報導,2021年4月在亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)地區動工的台積電晶片廠,原已雇有為數不明的台灣人力;台積電今年6月起又與美國政府磋商,希望讓多達500名台灣技工加快取得E-2非移民工作簽證,引發當地工會不滿。

聲稱代表4000多名亞利桑那州配管工、水電工、焊工和空調系統技術人員的「亞利桑那州管線貿易469工會」(Arizona Pipe Trades 469 Union)推動請願,內容指稱台積電不尊重該州勞工的工作技能。

在此同時還出現另一個名為「聲援美國勞工」Stand with American Workers 的網站,要求民眾聯絡選區的國會議員, 阻止美國政府批准台積電的簽證請求,否則美國勞工的工作機會會被「廉價勞工」取代。

這個工會還說,鑒於台積電的設廠正在尋求美國政府循「晶片法」(CHIPS Act)提供 上億美元補助,因此應該優先雇用美國人。

請願書寫道:「以外國建築工人取代亞利桑那州的建築工人,與晶片法制定的原本目的相牴觸,(晶片法立法目的)就是為美國勞工創造就業機會。」

"Replacing Arizona's construction workers with foreign construction workers directly contradicts the very purpose for which the CHIPS Act was enacted — to create jobs for American workers," the petition read.

(Business Insider)