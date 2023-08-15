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川普4度被起訴 涉嫌「密謀非法推翻」喬治亞州大選結果

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/15 12:32
美國前總統川普官司一件接一件，依然是2024總統大選共和黨內支持率最高的參選人。（圖／美聯社）

美國前總統川普官司一件接一件，依然是2024總統大選共和黨內支持率最高的參選人。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國前總統、目前共和黨支持率最高的2024總統大選候選人川普（Donald Trump）美東時間14日被指控涉嫌「密謀非法推翻」喬治亞州2020年總統大選結果，這是他第四度被刑事起訴。

路透社BBC報導，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）2021年2月起對川普及其同夥涉嫌干預大選的指控展開調查。該案起因於2021年1月2日川普致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），要求他「找出1萬1780票」，好讓自己在該州反敗為勝，遭拉芬斯伯格拒絕。

喬治亞州大陪審團14日決定起訴川普及其他18位同夥，包括川普前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）及伊斯特曼（John Eastman）、前司法部助理部長克拉克（Jeffrey Clark）。起訴書稱這些同謀「明知故犯地加入非法改變大選結果以支持川普的陰謀。」

起訴書還將被告稱為「犯罪組織」，指控涉嫌犯下多項罪刑，包括不實陳述罪、假扮公職人員、提交虛假文件、竊盜及偽證、密謀欺騙國家、入侵電腦等多項罪名。

至少八名「假選舉人」簽署了一份假證書，聲稱川普在喬治亞州贏得選舉，他們同意在與喬治亞州富爾頓郡檢察官面談後，就此案達成豁免協議。

川普則一概不認罪，並稱民主黨籍檢察官威里斯出於政治動機發起調查。競選隊在聲明中指恐控，檢察官是「狂熱的黨派分子」，提出這些「假起訴」是為了干擾2024年總統大選，「損害佔主導地位的川普競選團隊」。

聲明還表譴責，在民主黨佔壓倒性多數的司法管轄區，有偏見的檢察官此番作為不僅背叛美國人民信任，也暴露他們捏造指控的真正動機。
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2020美國總統大選
喬治亞州
選舉作假
操弄選舉結果

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更新時間 : 2023-08-15 18:00 GMT+08:00

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