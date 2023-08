尖叫聲！英搖兩大天團麂皮、狂街傳教士合唱團台灣開唱　開放購票日期、必唱金曲嗨起來！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)英搖天團Suede(麂皮合唱團)昨(14)日在臉書宣布11月將啟程亞洲巡演,台灣為首站。

Suede成軍30年,和Blur、Oasis皆為「英倫領頭樂隊」,將和傳奇天團狂街傳教士合唱團(Manic Street Preachers)同台帶來《Suede and Manic Street Preachers Live in Taipei》世界巡迴,自去(2022)年紐約、洛杉磯、舊金山、東京等,一路從北美唱到亞洲,將於11月15日台北、11月22日新加坡登場。

Suede主唱Brett Anderson雌雄難辨的中性聲線在搖滾圈地位屹立不搖,代表作包含《Beautiful Ones》、《So Young》等;狂街傳教士合唱團從1986年出道,獲全英音樂獎「最佳樂團」及「最佳專輯」肯定,1986年單曲《If You Tolerate This Your Children Will Be Next》及2000年《The Masses Against The Classes》都曾占據英國排行榜第一名。

Anderson表示,「除了狂街傳教士合唱團,我想不到我們還能與誰同台演出,他們啟發了我們的創作,我相信我們的粉絲也感同身受,將近30幾年我們沒有同台了,這絕對是一場精彩又難得的LIVE大秀。」

台灣場將於Zepp New Taipei舉行,票券將於8月18日開賣。



Suede宣佈來台開唱。(圖擷取自官方臉書)