尖叫聲！英搖兩大天團麂皮、狂街傳教士合唱團台灣開唱　開放購票日期、必唱金曲嗨起來！

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）英搖天團Suede（麂皮合唱團）昨（14）日在臉書宣布11月將啟程亞洲巡演，台灣為首站。

Suede成軍30年，和Blur、Oasis皆為「英倫領頭樂隊」，將和傳奇天團狂街傳教士合唱團（Manic Street Preachers）同台帶來《Suede and Manic Street Preachers Live in Taipei》世界巡迴，自去（2022）年紐約、洛杉磯、舊金山、東京等，一路從北美唱到亞洲，將於11月15日台北、11月22日新加坡登場。

Suede主唱Brett Anderson雌雄難辨的中性聲線在搖滾圈地位屹立不搖，代表作包含《Beautiful Ones》、《So Young》等；狂街傳教士合唱團從1986年出道，獲全英音樂獎「最佳樂團」及「最佳專輯」肯定，1986年單曲《If You Tolerate This Your Children Will Be Next》及2000年《The Masses Against The Classes》都曾占據英國排行榜第一名。

Anderson表示，「除了狂街傳教士合唱團，我想不到我們還能與誰同台演出，他們啟發了我們的創作，我相信我們的粉絲也感同身受，將近30幾年我們沒有同台了，這絕對是一場精彩又難得的LIVE大秀。」

台灣場將於Zepp New Taipei舉行，票券將於8月18日開賣。



Suede宣佈來台開唱。（圖擷取自官方臉書）