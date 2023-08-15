鼓勵台灣農民友善耕作！屏東草鴞生態服務給付即日起開放申請　1公頃最高可領3.3萬元

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為鼓勵友善草鴞耕作方式，屏東縣自去(2022)年加入農業部林業及自然保育署「推動生態服務給付方案」，給付「生態薪水」給配合執行保育措施的農民，2023年申請自即日起開始受理，1公頃最高可領3萬3000元，農業處歡迎符合條件的對象踴躍參加。

屏東縣政府農業處處長鄭永裕表示，草鴞是保育類I級瀕臨絕種野生動物，亟需保育及復育，卻因為人類活動區域與動物棲地過於重疊，造成棲地劣化與消失，導致族群不斷減少，而參與草鴞生態服務給付方案的農民，能藉由執行友善草鴞耕作方式，與瀕危物種共存，維護自然生態環境。

農業處表示，參與草鴞生態服務給付方案的農民可申請農地友善獎勵金與棲架監測獎勵金，農地友善獎勵金每公頃每年最高可核發2萬元，每案每年以領取1次為限，如果再配合架設及協助維護棲架者，可再領取棲架監測獎勵金3000元，如果拍攝到猛禽影像再加發1萬元。

屏東縣自去(2022)年加入農業部林業及自然保育署「推動生態服務給付方案」，針對屏東縣境內瀕危物種(草鴞)分布和生物多樣性熱點區域，包含屏東市、九如鄉、里港鄉、高樹鄉及鹽埔鄉等5鄉鎮市，透過不施用毒鼠藥、毒餌、非友善之防治網，符合農藥安全檢出規範或架設棲架提供合適草鴞棲息環境，給付「生態薪水」。光去年農民總申請面積合計55.35公頃，核發獎勵金67萬360元，2023年申請自即日起開始受理。

在實施草鴞生態服務給付區域的農民可洽所在地鄉公所、農會諮詢相關申請辦法，受理時間自即日起至2023年9月30日止，農業處將自8月17日起在鹽埔等地舉辦4場說明會，歡迎踴躍參加。