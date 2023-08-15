台灣虎航創新板掛牌•早盤登航空股王寶座　快閃推出6757＋１元兩人成行優惠

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣虎航今天(15日) 以每股42.6元在創新板掛牌上市，股價開盤直衝漲停46.85元，登上航空股王寶座，但盤中漲幅收斂。董事長陳漢銘表示，虎航預計至2027年將汰舊換新機隊，屆時將達15架A320neo，且平均機齡只有3.5歲，是國籍航空中最年輕的機隊。

台灣虎航創新板掛牌，董事長陳漢銘15日穿著機師服現身與吉祥物合照。中央社

國內首家低成本航空公司台灣虎航今天以每股42.6元在創新板掛牌上市，是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，剛登錄創新板的個股直接適用上市股票漲跌幅10%的限制，虎航今天股價開盤直衝漲停46.85元，早盤漲停與市價單有約4000張買單高掛，登上航空股王寶座，但近10時左右漲停板打開，盤中漲幅降逐漸收斂。

中央社報導，為慶祝掛牌，台灣虎航董事長陳漢銘今天穿著機師服現身，在紅毯迎賓時，台灣虎航的地勤員工即興用加油棒表演一段快閃舞，吸引了不少民眾圍觀。陳漢銘表示，台灣虎航將持續以絕不妥協的「飛安第一（safety first）」為營運基石，並朝著永續經營的目標邁進。

台灣證券交易所董事長林修銘致詞時表示，台灣虎航將以往的機票模式拆解成附加元件，旅客可就自身的需求選購需要的服務，在優秀的經營團隊帶領下，台灣虎航上半年營收新台幣54.73億元、稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元。

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台灣虎航創新板15日掛牌，台灣虎航董事長陳漢銘穿著機師服現身，與團隊在虎航股票代碼「6757」前合影。中央社

迎接疫情後商機，台灣虎航董事長陳漢銘表示，季營收和月營收都比過去好很多，對於上半年比下半年繼續成長「很有信心」，而虎航持續汰舊換新機隊，目前已經交付4架A320neo，到2027年還有11架，將以逐年2架的速度接收並汰舊換新，屆時將達15架A320neo機隊規模，平均機齡只有3.5歲，是國籍航空中最年輕的機隊，而單一機型的營運模式可有效節省維運成本，利於拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。

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