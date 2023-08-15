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【福隆生活節】玩不停！15位沙雕師、60座迪士尼主題藝術沙雕　台灣海洋風箏嘉年華9月登場

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/15 10:40
《玩具總動員》沙雕。（圖/福容大飯店提供）

《玩具總動員》沙雕。（圖/福容大飯店提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）福隆生活節系列活動國際沙雕藝術季推出60座的迪士尼主題沙雕，展期自即日起至10月22日止。

今年夏季從6月起，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為了推廣福隆在地慢遊體驗，持續舉辦在地年度盛會「福隆生活節」，以「月月有主題，雙週有活動」的形式推出三大系列主題活動，包含「樂騎遊-自行車主題騎遊」、「饗食光-草地浪花音樂會」、「追海風-海洋風箏嘉年華」，活動期間並結合福隆國際沙雕藝術季活動。

福隆生活節以福隆為核心透過自行車遊程，帶領民眾深度體驗福隆、貢寮及雙溪當地人文特色、自然風景，系列活動包含自行車主題騎遊-探訪舊草嶺海岸漁村線及雙溪小鎮故事、草地浪花音樂(8/5至8/6)-迎著福隆的美麗海洋，享受音樂、美食及市集手作的慢生活、海洋風箏嘉年華(9/16至9/17)-在福隆沙灘上欣賞海洋意象的風箏飛舞。

福隆國際沙雕藝術季響應迪士尼100週年，將主題訂為親子皆喜愛的「迪士尼百年慶典」，邀集超過15位國內外沙雕師，合力打造60多座的主題沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰各品牌經典角色與故事，變成精彩的黃金沙雕，讓迪士尼粉能一飽眼福。

東北角管理處推出2023年《東北角台灣好行黃金福隆線「福隆沙雕樂」套票》，含台灣好行「黃金福隆線」與「宜蘭東北角海岸線」雙線公車一日無限搭乘券及福隆沙灘門票，於限定期間內購買，即可享有套票超值優惠價$110元（原價$230）。
福隆國際沙雕藝術季
福隆生活節
福隆

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更新時間 : 2023-08-15 12:11 GMT+08:00

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