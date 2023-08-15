【福隆生活節】玩不停！15位沙雕師、60座迪士尼主題藝術沙雕　台灣海洋風箏嘉年華9月登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）福隆生活節系列活動國際沙雕藝術季推出60座 的迪士尼主題沙雕，展期自即日起至10月22日止。

今年夏季從6月起，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理 處為了推廣福隆在地慢遊體驗，持續舉辦在地年度盛會「 福隆生活節」，以「月月有主題，雙週有活動」 的形式推出三大系列主題活動，包含「樂騎遊-自行車主題騎遊」、 「饗食光-草地浪花音樂會」、「追海風-海洋風箏嘉年華」， 活動期間並結合福隆國際沙雕藝術季活動。

福隆生活節以福隆為核心透過自行車遊程，帶領民眾深度體驗福隆、 貢寮及雙溪當地人文特色、自然風景，系列活動包含自行車主題騎遊 -探訪舊草嶺海岸漁村線及雙溪小鎮故事、草地浪花音樂(8/5至 8/6)-迎著福隆的美麗海洋，享受音樂、 美食及市集手作的慢生活、海洋風箏嘉年華(9/16至9/17) -在福隆沙灘上欣賞海洋意象的風箏飛舞。

福隆國際沙雕藝術季響應迪士尼10 0週年，將主題訂為親子皆喜愛的「迪士尼百年慶典」，邀集超過15位國內外沙雕師，合力打造60多座 的主題沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、 漫威與星際大戰各品牌經典角色與故事，變成精彩的黃金沙雕， 讓迪士尼粉能一飽眼福。

東北角管理處推出2023年《 東北角台灣好行黃金福隆線「福隆沙雕樂」套票》，含台灣好行「 黃金福隆線」與「宜蘭東北角海岸線」 雙線公車一日無限搭乘券及福隆沙灘門票，於限定期間內購買， 即可享有套票超值優惠價$110元（原價$230）。