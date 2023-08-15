賴清德：巴拉圭新總統承諾與台灣維持邦交、盼深化合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德於當地時間14日飛抵巴拉圭展開訪問行程，新任總統貝尼亞承諾，任內將與台灣維持邦交，也強調兩國應該增加經貿往來以及對人才的培訓。

特使團自紐約經10小時飛行，於巴拉圭當地時間14日上午7時30分抵達亞松森國際機場。中央社報導，駐巴拉圭大使韓志正、巴拉圭總統府大禮官登機恭迎，巴國外交部次長到場接機，賴清德下機步上紅地毯，現場奏起兩國國歌、接受禮兵致敬，亞松森市長呈贈市鑰，亞松森市議長頒予榮譽證書。大批僑胞在機場、下榻飯店外熱情迎接訪團。

賴清德隨即在當地展開一系列訪問行程，包括分別會晤現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）及新任總統貝尼亞，並午宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar），下午與台巴科大學生座談，體驗製作巴拉圭國民小吃，參觀婦女賦權計畫種子基金受益戶餐車，並與旅居巴拉圭等鄰近國家僑胞晚宴。並將在當地時間15日將出席巴拉圭總統暨副總統就職典禮。

賴清德在臉書表示，今年七月才來過台灣的貝尼亞總統，長年支持台巴邦誼，更在來台灣的時候，向台灣人民表達：「我就是親台派，不會改變」，令我們相當欽佩。藉此會晤的機會，他也與貝尼亞總統，討論兩國未來在經濟合作、國際參與、雙邊貿易、淨零碳排、女性賦權等各面向的合作關係。

​賴清德表示，在與參議兩院議長的午宴上，他親自感謝歐斐拉參議長、拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）眾議長，長期在國會支持台巴邦誼及雙邊合作，讓兩國邦誼越來越穩固，合作計畫越來越深入。

14日晚間賴副總統與300多名來自巴西、阿根廷、智利、美國、加拿大僑胞餐敘，席間透露已會晤巴拉圭新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios），貝尼亞強調任內一定與民主的中華民國台灣持續維持邦交，也希望跟台灣進一步深化合作關係。

賴清德在致詞時表示，感謝僑胞雖然人在南美洲，但心一直在台灣，不管大小事情，只要台灣有需要，出錢出力幫忙，特別是疫情期間，協助當地防疫，讓世界看到台灣，也讓世界看到台灣有能力貢獻國際社會。

賴清德指出，台灣在國際的參與，受到區域霸權影響，總統蔡英文也希望代表團利用巴拉圭新任總統就職典禮，自信與國際領袖交流，並與各國代表團使節會晤，讓國際社會進一步了解台灣對民主、自由、人權價值堅持，台灣人溫暖善良、願意善盡地球村責任，也願意在國際情勢複雜狀況下，在印太地區盡最大力量維持和平穩定。

賴清德提及，今天僑胞在機場歡迎，飛機還沒有降落，在天空中就可以看到大家揮舞國旗歡迎，那種心情非常振奮，「好像是在他鄉遇故知，又好像沒有離開國家一樣」，非常溫暖。

賴清德說，他上午分別拜會阿布鐸、貝尼亞。阿布鐸是非常傑出的領袖，在國際上支持台灣，阿布鐸並堅定認為，巴拉圭應該跟中華民國維持友好的邦交關係，這不是因為彼此利益交換，而是因為巴拉圭共和國與中華民國台灣共同享有民主、自由、人權的價值。

賴清德提到，貝尼亞特別強調所率領的政府一定與民主的中華民國台灣持續維持邦交，也希望跟台灣進一步深化合作關係；雙方探討各項合作計畫，他深信未來邦誼一定更鞏固、合作關係一定更深入；他向僑胞喊話，只要團結，國際會看到台灣的實力。

外交部次長俞大㵢會後向媒體轉述，貝尼亞向賴副總統說，自己是台灣的粉絲，年輕時到台灣受訓，知道台灣的經驗足以讓巴拉圭借鏡；貝尼亞認為，兩國不只是以往傳統的合作，應該增加經貿往來以及對人才的培訓。

俞大㵢說，阿布鐸向賴副總統重申邦交不是建立在利益，而是建立在價值之上，阿布鐸相信在貝尼亞的領導下，兩國邦交會持續茁壯；賴副總統則感謝阿布鐸這5年對台灣的堅定支持。