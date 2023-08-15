賴清德趕赴巴拉圭機上大談棒球 中國軍演挑釁美國國務院：勿藉機脅迫

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣副總統賴清德出訪巴拉圭，不甩中國抗議過境美國行程滿檔，在趕赴巴拉圭的機上更斷言紐約大都會隊將贏球。美國國務院則重申為常態性過境，要中國不要扭曲成升高情勢作為。

過境美國行程緊湊 神預測球賽結果

巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）15日舉行就職典禮，總統蔡英文指派賴清德為特使率團前往，途中於12至13日過境美國紐約25小時，並將於16至17日過境舊金山後返國。

賴清德在紐約期間行程爆滿，包括參加「美東信賴台灣後援會」舉辦的早餐會、中午僑宴、與台灣青年座談，傍晚赴位於皇后區法拉盛（Flushing）的花旗球場參觀、觀賽，賴清德與駐美代表蕭美琴分別穿著訂製的1號、11號的球衣，兩人沉浸在賽是之中，還舉起可樂「乾杯」。

因包機赴巴拉圭的時間緊湊，賴清德並未看完紐約大都會對戰亞特蘭大勇士賽事，但他仍在機上與隨行媒體分享看球賽心得，對兩隊投手、打擊手狀態侃侃而談，更預言大都會將贏球。果不其然，大都會隊最終以7比6氣走前來踢館的勇士隊。

特使團自紐約經10小時飛行，於巴拉圭當地時間上午7時30分抵達亞松森國際機場，駐巴拉圭大使韓志正、巴拉圭總統府大禮官登機恭迎，巴國外交部次長到場接機，賴清德下機步上紅地毯，現場奏起兩國國歌、接受禮兵致敬，亞松森市長呈贈市鑰，亞松森市議長頒予榮譽證書。大批僑胞在機場、下榻飯店外熱情迎接訪團。

賴副總統抵達巴國後，展開一連串拜會行程。他將分別會晤現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）及新任總統潘尼亞，並午宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）。當地時間14日下午，賴副總統將與台巴科大學生座談，體驗製作巴拉圭國民小吃，參觀婦女賦權計畫種子基金受益戶餐車，並與旅居巴拉圭等鄰近國家僑胞晚宴。當地時間15日將出席巴拉圭總統暨副總統就職典禮。

中國抗議動作頻頻 美國國務院：過境為常態性

賴清德依慣例過境美國，中國外交部仍屢次抗議，對美方「執意安排」賴清德過境「竄美」表達強烈不滿，威脅將採取「堅決有力措施」捍衛國家主權和領土完整。中國海事局稍早也宣布，12日至14日在東海軍事演習。此外，中國商務部也於14日宣布，自15日對台灣聚碳酸酯課徵反傾銷關稅，種種行徑政治意味濃厚。

對此，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）14日在例行簡報會上重申，中國沒有理由把過境扭曲成升高情勢作為，過境符合美國「一中政策」，美方無意脫離現狀，北京不應藉機進行脅迫或挑釁行動。

巴特爾指出，出訪路途遙遠，類似過境為常態性；過去20年來，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是繼2021年後，賴清德第2次過境美國。

賴清德在紐約的行程，未有已知行程與美方政府高層會晤，共和黨籍的聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）則是透過共同聲明歡迎他的來訪。

聲明表示：「我們歡迎台灣副總統賴清德到訪美國，去年4月我們有幸在台灣訪問期間與他見面。台灣是印太地區民主典範，也是美國的關鍵夥伴。美國與其他盟友和台灣站在同一陣線，藉由拓展我們在經濟與防衛上的合作關係，以維護台灣海峽和平與穩定，保持印太地區自由開放。」