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【演習如作戰•官兵大驚嚇】台灣F-16炸射不準、震波影響海巡船艦　空軍致歉

空軍投擲炸彈震波影響周圍負責戒護、防止漁民闖入管制區的海巡署艦艇，事後疑似有海巡官兵在臉書發文披露此事，當事人表示嚇到出現幻聽，需到身心科就醫。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/15 10:30
真實的MK-84 2000磅炸彈, 與人體比大小 (「世界特種部隊與軍武資料庫」粉專)

真實的MK-84 2000磅炸彈, 與人體比大小 (「世界特種部隊與軍武資料庫」粉專)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）空軍昨(14日) 表示，F-16V戰機9日在屏東外海執行MK-84炸彈投擲訓練時，因炸彈距離目標區過遠，造成震波影響海巡船艦，空軍對此深表歉意，將強化本職學能及模擬機程序演練，以提升成效。

空軍1架F-16V（blk20）戰機9日在屏東九鵬外海執行MK-84「2000磅通用炸彈」投擲訓練任務，因投擲時距離目標區過遠，炸彈震波影響周圍負責戒護、防止漁民闖入管制區的海巡署艦艇，事後疑似有海巡官兵在臉書發文披露此事(下圖) 。

【演習如作戰•官兵大驚嚇】台灣F-16炸射不準、震波影響海巡船艦　空軍致歉

炸彈在海巡艇附近爆炸啦！！

爆震威力讓幾位官兵幾乎嚇暈。

某當事人到粉專「爆料海巡2.0」痛訴，遭轟炸後要去看精神科，且時常出現幻聽。

「世界特種部隊與軍武資料庫」粉專介紹: MK-84炸彈內裝有945磅（429公斤）Tritonal（80% TNT炸藥和20%鋁燃劑的混合物）軍用高爆炸藥。若在地面爆炸，在泥土地上可形成15公尺半徑寬與11公尺深的巨型彈坑。在越戰時因為破壞力巨大，獲得了鐵鎚（Hammer）的暱稱。

【演習如作戰•官兵大驚嚇】台灣F-16炸射不準、震波影響海巡船艦　空軍致歉

2000磅炸彈的爆炸威力。(取自「世界特種部隊與軍武資料庫」粉專)

空軍司令部14日晚間表示，隸屬嘉義基地F-16V（blk20）戰機，於9日下午2時30分執行海空實彈射擊訓練通用炸彈投擲任務，未能命中目標且距離目標區過遠，造成震波影響海巡船艦，空軍對此深表歉意。

中央社引述空軍強調，已要求相關人員落實飛行前任務提示，並加強本職學能及模擬機程序演練，以提升訓練成效。

「世界特種部隊與軍武資料庫」粉專po文指出:

小編還是要說，這種情況真的不應該苛責空軍......

若認為演習不能有缺失，因此反覆預演，造成表演的性質大於演習......那才沒有意義呢！

畢竟演習的真正目標：「找到問題、改善現況」，只要空軍事後不要只顧著懲處與推責任，而能確實找到問題並改善，這次演習的失誤，就能成為國軍的戰力精進養分。

海巡弟兄也辛苦了，不過在戰時，海巡作為第二海軍，許多艦艇要改裝成反艦飛彈載台，強化軍事面向的演習，應該也是海巡未來的方向，將接受更多貼近實戰演習的洗禮。

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