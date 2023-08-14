Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

家樂福、大潤發「中國黃魚」驗出禁藥 台灣食藥署：過量使用傷腎

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/14 20:32
食藥署公布國內最新檢測禽畜水產品藥物殘留結果，共4件不合格檢體，皆自中國進口「黃魚」。（圖／食藥署）

食藥署公布國內最新檢測禽畜水產品藥物殘留結果，共4件不合格檢體，皆自中國進口「黃魚」。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）食藥署今（14）日公布國內最新檢測禽畜水產品藥物殘留結果，共4件不合格，均為中國進口「黃魚」，分別來自家樂福、大潤發等知名賣場。食藥署副署長林金富表示，黃魚不合格率偏高，將提高邊境抽驗率至5成，加強抽驗到9月底。

食藥署今天公布「112年5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所總計抽驗1038件，其中4件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.6%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗133件，均與規定相符，總合格率100%。

這次動物用藥殘留不合格的4件產品，產品皆來自中國，都有不得檢出的恩氟奎林羧酸（enrofloxacin），抽驗業者分別為家樂福台東分公司、家樂福苗栗分公司、大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司及珍饌全冷凍牛排海鮮連鎖專賣店。不合格產品已交由轄管地方政府衛生局要求業者立即下架、回收，不得販售，並依法處辦。

食藥署副署長林金富表示，由於台灣的黃魚幾乎都是中國輸入，有必要加強邊境把關，自今年6月起已針對中國輸入黃魚邊境抽驗提高至50%，預計觀察到9月底，若這段期間再有違規案件，不排除進一步調高抽驗比率。

食藥署資料顯示，恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素之一，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用，過量使用可能會導致腸胃不適等，若嚴重將影響腎功能。國內核准用於治療牛、豬及家禽類沙門氏桿菌症、巴斯德桿菌症等，但未核准於水產動物使用。
食藥署
黃魚
恩氟奎林羧酸

相關新聞

出國掃貨必看！伴手禮、維他命、化妝品、藥品僅能自用 販售者可罰300萬
出國掃貨必看！伴手禮、維他命、化妝品、藥品僅能自用 販售者可罰300萬
2023/08/02 16:55
全台醃漬蔬菜稽查結果出爐 53件漂白劑或防腐劑超標 台北佔最多
全台醃漬蔬菜稽查結果出爐 53件漂白劑或防腐劑超標 台北佔最多
2023/07/27 17:42
過動症用藥「思有得」檢驗不合格 回收11萬顆 台灣食藥署：藥效釋放未達標準
過動症用藥「思有得」檢驗不合格 回收11萬顆 台灣食藥署：藥效釋放未達標準
2023/07/25 13:55
台灣農委會進口「土耳其雞蛋」驗出可能致癌物 127噸退運銷毀
台灣農委會進口「土耳其雞蛋」驗出可能致癌物 127噸退運銷毀
2023/07/18 15:05
氣喘用藥混入「玻璃碎片」！台灣食藥署：GSK舒肺樂注射劑2591盒限期回收
氣喘用藥混入「玻璃碎片」！台灣食藥署：GSK舒肺樂注射劑2591盒限期回收
2023/07/18 11:42

更新時間 : 2023-08-14 21:41 GMT+08:00

最受歡迎

蘭恩颱風預計15日登陸日本關西　部分飛機停飛、新幹線停駛
蘭恩颱風預計15日登陸日本關西　部分飛機停飛、新幹線停駛
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
【開箱影片】台北101秒變B612星球！法國官方授權《小王子》華人插畫家　沉浸式展覽台灣首度亮相
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
肉眼看得到！英仙座流星雨極大期8/13登場 為近年觀賞條件最佳的一次
肉眼看得到！英仙座流星雨極大期8/13登場 為近年觀賞條件最佳的一次
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】NONO神隱41天現身北檢 複訊50萬交保不發一語
《掃毒3》台灣震撼上映！劉青雲、古天樂、郭富城同台飆戲　父親節場只要88元明日開賣
《掃毒3》台灣震撼上映！劉青雲、古天樂、郭富城同台飆戲　父親節場只要88元明日開賣
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
【暗流危險!】台灣基隆市大武崙沙灘12日傳3起溺水意外釀3死　即日起暫停開放一週
【暗流危險!】台灣基隆市大武崙沙灘12日傳3起溺水意外釀3死　即日起暫停開放一週