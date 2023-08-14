家樂福、大潤發「中國黃魚」驗出禁藥 台灣食藥署：過量使用傷腎

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（14）日公布國內最新檢測禽畜水產品藥物殘留結果，共4件不合格，均為中國進口「黃魚」，分別來自家樂福、大潤發等知名賣場。食藥署副署長林金富表示，黃魚不合格率偏高，將提高邊境抽驗率至5成，加強抽驗到9月底。

食藥署今天公布「112年5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所總計抽驗1038件，其中4件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.6%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗133件，均與規定相符，總合格率100%。

這次動物用藥殘留不合格的4件產品，產品皆來自中國，都有不得檢出的恩氟奎林羧酸（enrofloxacin），抽驗業者分別為家樂福台東分公司、家樂福苗栗分公司、大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司及珍饌全冷凍牛排海鮮連鎖專賣店。不合格產品已交由轄管地方政府衛生局要求業者立即下架、回收，不得販售，並依法處辦。

食藥署副署長林金富表示，由於台灣的黃魚幾乎都是中國輸入，有必要加強邊境把關，自今年6月起已針對中國輸入黃魚邊境抽驗提高至50%，預計觀察到9月底，若這段期間再有違規案件，不排除進一步調高抽驗比率。

食藥署資料顯示，恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素之一，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用，過量使用可能會導致腸胃不適等，若嚴重將影響腎功能。國內核准用於治療牛、豬及家禽類沙門氏桿菌症、巴斯德桿菌症等，但未核准於水產動物使用。