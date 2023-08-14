8/15起台灣口罩令再鬆綁 藥局、復健免戴 僅「4大場所」仍必戴

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內新冠疫情趨緩，口罩令再鬆綁！疾管署今（14）宣布，自明（15）日起，除了醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構應強制佩戴口罩，其餘場所如藥局、物理治療所等調整為建議配戴口罩場所，取消強制戴口罩規定。

考量健保門急診就診人次、併發重症個案數皆連續8週下降，口服抗病毒藥物及機構篩檢陽性率也持續降低。自明日起，出入醫事機構(藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家)及其他醫療機構(捐血中心、病理機構)等高感染風險場所時，從強制戴口罩改為建議配戴。

此外，若有下列特殊情境建議要戴口罩，包含有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合，以及與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。

但醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構（長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構）仍持續列為應佩戴口罩場所，疾管署說明，由於上述場所多聚集抵抗力差或年紀較大的族群，仍需要透過戴口罩保護彼此，持續觀察未來疫情趨勢，才會進一步討論鬆綁。



至於非上述的其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。



疾管署強調，口罩規定鬆綁，民眾生活回歸常態仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣；並籲請未接種滿3劑COVID-19疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康，共同維護國內社區安全。