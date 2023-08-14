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金正恩連日視察北韓軍工廠　要求大幅提升飛彈生產力

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/14 17:49
金正恩於8/11~8/12親自視察軍工廠（圖／美聯社）

金正恩於8/11~8/12親自視察軍工廠（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓領導人金正恩近日頻繁視察軍工廠，並鼓勵提高武器生產力。

根據北韓官媒朝中社，金正恩在繼本月3日至5日視察生產砲彈等軍工廠後，時隔六日，又再次於11日至12日至生產戰術飛彈、大口徑多管火箭、裝甲作戰車輛等的工廠。

報導提及，金正恩提出了一項重大目標，要求大幅提高飛彈生產能力，在視察飛彈發射車工廠時也強調，應該要生產更多現代、性能高的發射車，為軍隊做出貢獻，完成戰爭準備。

金正恩在視察裝甲車時，還親自駕駛了一輛新開發的多用途戰鬥裝甲車，與美軍史崔克裝甲車（stryker vehicle）相似，被稱為北韓版史崔克，亮相於2020年10月勞動黨建黨75週年閱兵儀式。

金正恩連日視察北韓軍工廠　要求大幅提升飛彈生產力
金正恩親自駕駛裝甲車（圖／美聯社）

韓聯社報導，8月21日至31日將舉行的韓美聯合軍演「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）即將到來，有分析認為，金正恩這一系列舉動是因聯合軍演所進行的挑釁。

另外也有分析認為，金正恩可能是為了那些要出口到俄羅斯的武器，才會連日親自視察。

21世紀軍事研究所委員柳盛燁（音譯）表示，在金正恩的視察過程中，已經可辨識出許多移動式飛彈發射台，報導也提及了飛彈發射車的多用途化等，是非常需要認真研究的軍事威脅。
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更新時間 : 2023-08-14 18:19 GMT+08:00

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