六福萬怡 粵亮推「靓港點」平日飲茶套餐

熱愛飲茶、品港點的饕客們別錯過，台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，於即日起至9月28日，推出「靓港點」平日午間飲茶套餐，售價899元+10%，可一次品味數十道以上的港式點心，包含精巧玲瓏「魚子燒賣皇、鳳尾蝦燒賣皇」、餡料飽滿鮮香的「蛤蜊燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、蟹黃鮮蝦餃」、還有最為經典的「港式臘味蘿蔔糕」、「港式叉燒酥」等豐富好料，再搭配紅水烏龍茶暢飲與清涼消暑的甜品「仙草冰糖燉水梨」為整餐畫下完美句點，充分感受港點魅力。

粵亮期間限定的「靓港點」飲茶套餐，不僅呈現多樣傳統港式滋味，也推出融合主廚創意粵菜精髓的驚喜美饌，其中「麻辣燒賣皇」為將港式燒賣加入川味元素，讓香料點味激出麻辣感受，而甜品「楓糖綠豆糕」則以加拿大楓糖取代傳統砂糖，降低甜度突顯豆香，讓口感昇華富有層次，「花膠慢火煲例湯」以慢火熬煮而成，鮮美的湯汁中蘊含著滋補的花膠，彰顯出廚師們的匠心獨具。

另外經典風味的點心「荷香珍珠雞」掀開荷葉即散發陣陣葉香，軟糯的米飯包裹著雞肉，肉質鮮嫩多汁，令人回味無窮。粵亮招牌「港式燒賣六品及經典港式美點」，一次可品嚐到魚子燒賣皇、鳳尾蝦燒賣皇、蛤蜊燒賣皇、麻辣燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、蟹黃鮮蝦餃、鮮蝦腐皮捲、鮮蝦韭菜盒、港式叉燒酥等精美點心，多種風味選擇，絕對滿足港點控的味蕾。

此外9月28日前於粤亮平日中午包廂消費滿一桌，即贈台北六福萬怡酒店卓越客房平日雙人住宿券乙張，消費滿兩桌即贈兩張住宿券，以此類推，用餐滿桌還能享受優渥住宿，絕對是親朋好友、商業聚餐的最佳選擇。