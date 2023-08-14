新北有品！攜手宏達文教基金會　公私協力推動品格教育

新北市長期致力推展品德教育，112年度持續支持宏 達文教基金會【品格教育實踐學校計畫】，全國計56所學校參與， 新北共18校協力推動實踐計畫。今(14日)教育局局長張明文出 席基金會辦理的「培力學校--有意識地營造品格文化」 國際論壇活動，支持鼓勵推動品格教育實踐學校。

代表參與本次論壇的橫山國小老師蘇桓誼表示， 品格是心靈的肌肉，每個人都有，只是多或少的差異， 品格的養成也像是在鍛鍊肌肉，謝謝宏達文教基金會， 透過品格教育讓我扮演著自律求變的教練， 陪伴孩子們實踐品格的價值， 期待讓孩子在未來有能力做出好的判斷與選擇。

坪林實驗中學林璫老師以社交智慧-友善對待別人和自己等主題於論 壇發表，表示社交智慧實際落實在班級經營中， 讓學生從覺察自己的情緒、狀態做起，進而學習友善待人， 友善待己。

宏達文教基金會自2021年啟動【品格教育實踐學校計畫】， 與新北市政府教育局公私協力合作，邀請學校參與系統培訓， 以科學研究及實證有效的品格教育方法， 撰寫校本發展品格教育實踐發展計畫，同時提供學校3年發展經費， 輔以品格教育教師專業訓練、社群分享、 諮詢服務以及歷程陪伴等支持資源， 協助學校有意識形塑校園品格文化， 培育學生面向未來幸福人生所必備的品格與社會情緒能力。

這次論壇結合國際趨勢發展，由美國密蘇里大學「 品格與公民教育中心」的共同主持人- Dr. Marvin Berkowitz分享與指導， 帶動更多教師關注高效能品格教育，並共同為自發、互動、 共好的教育願景奠基。

新北市致力形塑友善校園文化，獲教育部「品德教育特色學校」 獎校數居全國之冠!更推動全市國中小品德聯絡簿， 將哲學思辨文章融入其中，化價值思辨與溝通對話為互動的日常； 同時更擴展至國際授權及平面設計獎項， 以培育能力與品德兼具的未來人才。

教育局表示，持續紮根品德教育是新北教育的重要政策， 鼓勵各校以多元方式將品德教育融入課程及學校活動， 促使學生實踐品德，推動幸福有品校園。 未來將持續多元推展並廣結資源，讓新北校園處處有品德， 生生有品又有德。

張明文局長出席宏達文教基金會舉辦有意識地營造品格文化國際論壇活動與桌董事長及主講教授們合影。（照片來源：新北市教育局提供）

張明文局長出席宏達文教基金會舉辦有意識地營造品格文化國際論壇活動與來自新北諮詢委員們（聘督、退休校長）合影。（照片來源：新北市教育局提供）

橫山國小老師陪伴學生實踐品格的價值，一起進步成長。(照片來源：新北市教育局提供)