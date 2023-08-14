加賀「仲秋翫月」送禮有巧思 天女玉兔齊聚慶豐收

台灣人除享用月餅，還有家家烤肉的風俗；於日本文化中，中秋節則為少數依農曆歡度的節日之一，另外，日本有過兩個中秋節的習慣，分別為8月15日及9月13日，而8月15日的滿月被稱為「中秋名月」，因此又稱為「十五夜」，亦是家人親友相聚賞月的好日。北投日勝生加賀屋致力追求用新款待的極致之道，推出限量日式月餅「仲秋翫(ㄨㄢˋ)月」禮盒，每盒售價1,380元（月餅6入、日本京都玉露茶包3入及浸泡式咖啡包3入），即日起至8月25日前預購享早鳥88折優惠，從裡到外完美呈現日式典雅之美，誠摯邀請您將高貴尊榮的送禮心意，與親友共同分享秋節美味風情。

微涼秋夜，中秋月圓人團圓，家人齊聚共賞一輪明月，日勝生加賀屋「仲秋翫月」中秋禮盒，每年有新意更顛覆以往傳統理念，匠心採用特殊紙盒包裝其中禮盒設計由裡到外更別具巧思，細膩運用能登半島傳統百年工藝意象，禮盒上蓋輕柔滑開像似翻印了加賀屋透明電梯，半透明腰封圖案更是別出心裁。映入眼簾是層層堆疊數寄屋造型，月兔輕柔穿梭在房子、在走廊、在欄杆上再從障子窗跳出，甚至坐在屋簷邊，彷彿像是在飯店中自由探索體驗的旅人相互搭襯，塑造出傳統數寄屋的日式空間感。禮盒中央方盒上的圖案為漆器藝術品「天女之舞」轉化為嫦娥滿月的情境，周圍飄落的楓葉為禮盒增添一絲秋韻， 傳承建築師町田真吾先生的設計精神，透過設計整體概念延伸、融合與轉化，打造真正屬於日勝生加賀屋的月餅禮盒。

嚴選源自日本桃山的「桃山餅皮」，屬於日本和菓子的一種，口感以細膩而聞名於世，製程工法全依靠師傅長年經驗累積，採用白鳳豆沙佐以蛋黃丶牛奶等秘制調配而成，開創出「餡包餡」作法，甜而不膩、少油低熱量更加健康。桃山餅皮中招牌人氣口味「柚香美好」是最廣為消費者推薦，尤其是加入柚子顆粒提味，散發清新宜人的柚香味，柚香與奶香糅合出清爽不膩口的美好享受，在口中輕柔地蔓延開來。此外「白玉焙茶」有別於茶味豐厚的抹茶，嚴選日本焙茶作為主角，保留日式茶香卻沒有苦澀感，揉合清新茶香餘韻，創造日式新滋味。「金秋波蘿」完全打造低油清爽口感，鹹蛋黃以細膩工序調製出奶黃綿餡，香濃細緻中帶出鳳梨果香尾韻，經典鹹甜風味，細細啜之更是齒頰生香。

而今年別出心裁將廣式月餅加入禮盒中，特色就是以薄嫩餅皮包覆紮實內餡，餅皮花紋雅致，技法在於「漿皮」不使用砂糖、雞蛋或酥油，而選用低筋麵粉、轉化糖漿及花生油造就出綿密口感，而且綿軟細滑不易破碎，其中「香芋核桃」遵循古法精心製成甘香馥郁的芋頭泥，細品一口純香芋頭與核桃交織層次分明，相映出雋永餘味。而「紫薯果仁」特製紫薯內餡豐潤不甜膩，融合夏威夷豆讓口感豐富多層次，感受純粹香甜味美，養生健康又不失口感。「黃金地瓜」選用台灣在地金山地瓜，清爽溫潤，細膩地瓜泥與白豆巧妙融合好韻味，每盒6入月餅搭配日本京都盛名的玉露茶包，

熱水沏茶娓娓綻放出清新爽淨香氣與圓潤飽滿的清雅甘甜尾韻，另外；選用產地直送永續經營的精品浸泡式咖啡包，有

(粉沐星晨、蜜心花開、蔓蔓日茂)三款不同焙度風味，讓享受咖啡更輕鬆不過，方便省時是重點，不僅可熱沖浸泡，隨手一杯熱美式，亦可製作成冷萃冰釀咖啡，享用精品咖啡好簡單，絕對是今年中秋自用送禮首選。「仲秋翫月」中秋禮盒即日起接受訂購，售完為止，每盒售價1,380元，8/25前預購完成享早鳥88折優惠，大宗訂購另有優惠，買愈多折扣愈多！訂購詳情請洽日勝生加賀屋官網(www.kagaya.com.tw)查詢，或洽訂購專線(02)2891-1238。