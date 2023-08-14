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臺灣證交所：榮耀20 ETF啟動財富博覽會　活動圓滿成果豐碩

By 台灣英文新聞
2023/08/14 17:36
「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」由主播導覽主題館活動，民眾熱烈參與。（照片來源：臺灣證交所提供）

「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」由主播導覽主題館活動，民眾熱烈參與。（照片來源：臺灣證交所提供）

為慶祝ETF二十週年，臺灣證券交易所日前於臺北世貿一館盛大舉行國內首場「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」。博覽會首日（8月11日）辦理隆重的開幕典禮，邀請蔡英文總統及金融監督管理委員會黃天牧主委蒞臨致詞，並與出席典禮的兩百多位貴賓和媒體記者，一同見證臺灣ETF市場的進步榮景。證交所表示，「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」為期兩天的活動圓滿完成，總計吸引超過2萬人次的民眾入場參觀，期許能幫助大眾掌握前瞻投資趨勢，洞悉ETF未來發展方向，並啟發更多投資族群參與市場，落實普惠金融。

「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」設計了「ETF主題館」、「創富舞台」、「創富理財區」、「ETF沙龍區」等四大展區，安排豐富精彩活動，參展的國內投信、證券業者也都使出渾身解數與民眾互動交流，還有咖啡、爆米花、雞蛋糕飄香，帶動整個展場熱鬧非凡，讓大家逛攤位、學知識，收穫滿滿。「ETF主題館」舉辦集章贈獎活動，吸引民眾踴躍參觀並體驗操作新的「e添富」平台，此外，兩天共4場由主播帶路的定時導覽更是場場額滿，共有超過200位民眾跟著生動活潑的導覽，認識ETF發展里程碑、ETF生態系全貌以及證券期貨周邊單位的商品與服務。

「創富舞台」則是緊鑼密鼓的舉辦了12場知識性研討會與活動，包含「ETF國際論壇」、「財經名人談投資」、「投資找專家」、「錢線百分百粉絲見面會」以及「ETF機智擂台大對決」，統計參加總人數約2,130人，平均每一場次有近兩百人齊聚於此，積極參與ETF與投資的知識饗宴。活動中最緊張刺激的莫過於ETF知識競賽活動「ETF機智擂台大對決」，學生組和社會組各有6支和9支隊伍參賽，角逐各組前三名及10萬元的總獎金。經歷初賽和決賽激烈答題的競爭後，學生組由「All in 0050」奪得冠軍抱走3萬元獎金，社會組則由「努力聊天Rrrr」拿下冠軍。「ETF沙龍區」兩天共有9場次的ETF及投資理財分享講座接力登場，每場都座無虛席。

臺灣ETF市場經歷20年的成長蛻變，現今總資產規模超過3兆元，涵蓋市值型、產業型、主題型、槓反型等多元的產品特色，投資標的亦橫跨股票、債券、商品、匯率等，並且受益人數達654萬人，幾乎每4人就有1人持有ETF，輝煌的發展成果各界有目共睹。證交所盼能藉由本次博覽會，促進投資人與ETF生態圈業者互動，同時使投資理財知識更普及。另外，本次博覽會大會抽獎的中獎名單已公布於活動網站（https://www.tw-etf.com/），可供參加民眾兌獎。

更新時間 : 2023-08-14 18:18 GMT+08:00

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